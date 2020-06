To może być najlepsza gra z uniwersum Gwiezdnych Wojen: nadlatuje Star Wars: Squadrons!

Gry ze świata Gwiezdnych Wojen przeżywają renesans. Battlefront i kontrowersyjny Battlefront II, który pod naciskiem graczy stał się bardziej przystępnym tytułem. Mamy też jedną z najlepszych gwiezdno-wojennych gier — Jedi: Upadły Zakon. Choć wielu uważa, że licencja na gry Gwiezdne Wojny jaką Disney sprzedało EA jest marnowana, nie da się zaprzeczyć, że każda kolejna premiera sprawia, że fani zacierają ręce i nie mogą się doczekać. Teraz będą mieli kolejny powód do radości. Niespodziewana zapowiedź Star Wars: Squadrons to powrót do tego, co w Gwiezdnych Wojnach jest równie widowiskowe, co walki na miecze świetlne. Najnowsza produkcja pozwoli zasiąść za sterami myśliwców Nowej Republiki i Imperium Galaktycznego i zmierzyć się w emocjonujących potyczkach w przestrzeni kosmicznej, jak i nad powierzchnią popularnych i zupełnie nowych planet. I jeśli lubiliście gry z serii X-wing, czy Rogue Squadron, to myślę, że będziecie zadowoleni.

Opanuj sztukę pilotowania myśliwców w pełnej realizmu grze Star Wars™: Squadrons. Zapnij pasy, poczuj adrenalinę walk kołowych w trybie online u boku swojej eskadry i wciel się w pilota na przestrzeni porywającej kampanii dla jednego gracza rozgrywającej się w uniwersum Star Wars™.

— brzmi opis Star Wars: Squadrons na oficjalnej stronie gry

Zobacz też: Na takie Gwiezdne Wojny czekam. Disney bierze się za nie jak należy

Star Wars: Squadrons, za które odpowiada studio Motive pojawi się w sklepach już 2 października. Gra będzie dostępna na PC i konsolach PlayStation 4 i Xbox One. A po premierze konsol następnych generacji, tytuł trafi zapewne także na PlayStation 5 i Xbox Series X. W wersji na PS4 i PC będziecie mogli skorzystać z funkcji rozgrywki w wirtualnej rzeczywistości, która pozwoli jeszcze bardziej poczuć dreszcz emocji siedząc w fotelu pilota najlepszych myśliwców galaktyki (do zabawy w wirtualnej rzeczywistości potrzebne będą kompatybilne gogle VR).

Star Wars: Squadrons. Nowa gra ze świata Gwiezdnych Wojen posadzi graczy za sterami myśliwców Nowej Republiki i Imperium Galaktycznego

Star Wars: Squadrons oferować będzie rozgrywkę dla pojedynczego gracza (kampania fabularna) jak i tryb wieloosobowy. Jednak ta temat rozgrywki w obu trybach nie wiemy zbyt wiele. Pełna prezentacja Star Wars: Squadrons planowana jest na 19 czerwca o 1:00 w nocy czasu polskiego. To właśnie wtedy trwać będzie EA Play Live — specjalna prezentacja gier od EA, na której przedstawione zostaną szczegóły nowej gry z uniwersum Gwiezdnych Wojen.