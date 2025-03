Giganci się dogadali. Gracze mogą otwierać szampana

Nie masz komputera lub konsoli, a marzy ci się zagrania w najpopularniejsze gry na rynku? NIe ma problemu. Dzięki Amazon Luna wystarczy kontroler, ekran i dostęp do szybkiej sieci. Granie w chmurze właśnie stało się lepsze, gdyż do katalogu usługi zawitały tytuły od EA!

Posiadacze abonamentu Amazon Prime mają dostęp do szeregu korzyści, nie tylko darmowych wysyłek dla zamówień ze sklepu. To m.in. platforma VOD Amazon Prive Video, darmowe gry w ramach Amazon Prime Gaming oraz granie w chmurze w ramach usługi Amazon Luna. Dzięki niej nie potrzebujecie konsol do gier ani komputerów. Gry odtwarzane są bezpośrednio z chmury na niemalże dowolnym ekranie, dzięki czemu można grać w każdym miejscu z dostępem do szybkiej sieci. Amazon zaleca, by minimalna szybkość była na poziomie 10 Mb/s, a samo granie w chmurze może wykorzystywać do 10 GB na godzinę przy rozdzielczości 1080p. Firma poinformowała właśnie, że nawiązała współpracę z jednym z największych wydawców gier, firmą EA.

Reklama

Gry EA już w chmurze Amazon. W co zagracie?

W pierwszej kolejności, w ramach usługi grania w chmurze Amazon Luna, gracze mają możliwość zapoznania się z trzema grami od EA: Star Wars Jedi: Upadły zakon, Star Wars Jedi: Ocalały oraz Dead Space. Obie firmy zapewniają jednak, że tu współpraca się nie kończy i niedługo do katalogu dołączą kolejne tytuły, które przyciągnęły przed ekrany monitorów i telewizorów miliony graczy z całego świata.

Widać, że rośnie nam dobra konkurencja dla grania w chmurze Xbox oraz NVIDIA GeForce NOW. Amazon Luna powoli, ale systematycznie rozszerza dostępność na kolejne kraje, w tym Szwecję, Portugalię, Belgię i Luksemburg, gdzie usługa została właśnie uruchomiona. W Polsce dostępna jest od połowy czerwca ubiegłego roku i oferuje dwa plany: darmowy w ramach Amazon Prime oraz abonament Luna+ zapewniający dostęp do biblioteki gier z różnych gatunków. Amazon Luna pozwala na uruchamianie gier w chmurze na wielu urządzeniach: komputerach PC lub Mac, urządzeniach Fire TV, tabletach Fire, Chromebookach oraz w aplikacjach na iPhone’y, iPady lub telefony z systemem Android.