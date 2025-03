Kiedy premiera GTA VI? Wydawca zdradza szczegóły

GTA VI jest jedną z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. No właśnie, czy aby na pewno tego? Producenci trzymają datę premiery nadal w tajemnicy, a gracze tylko zgadują, kiedy GTA VI może pojawić się na rynku.

Premiera Grand Theft Auto VI to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w branży gier wideo. Choć oficjalna data debiutu nie została jeszcze dokładnie określona, dyrektor generalny Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, zasugerował, że produkcja trafi do graczy jesienią 2025 roku. W rozmowie na temat strategii marketingowej zdradził również, że Rockstar Games planuje podejść do promocji gry w sposób odbiegający od dotychczasowych schematów.

GTA VI. Premiera zostanie ogłoszona w ostatniej chwili?

Tradycyjnie twórcy gier stosują długoterminową strategię marketingową, zapowiadając swoje produkcje na długo przed ich premierą i stopniowo budując napięcie wśród fanów. W tym przypadku wydawca zmienia kurs – materiały promocyjne mają pojawiać się stosunkowo krótko przed premierą, by utrzymać zainteresowanie na maksymalnym poziomie.

Chcemy utrzymać oczekiwanie i ekscytację, a mamy konkurentów, którzy ujawniają swój harmonogram premier na lata do przodu. My jednak uznaliśmy, że lepszym rozwiązaniem jest dostarczanie materiałów marketingowych stosunkowo blisko okna premierowego – z jednej strony, aby wywołać ekscytację, a z drugiej, aby zrównoważyć ją z niespełnionym oczekiwaniem

- powiedział Strauss Zelnick, CEO Take-Two Interactive.

Strauss Zelnick w rozmowie podkreślił, że „oczekiwanie na GTA VI może być największym w historii rozrywki”, co wskazuje na to, jak duże są ambicje twórców. Według niego skrócenie okresu promocji ma kluczowe znaczenie dla podtrzymania napięcia i zapobiegania efektowi „wypalenia” graczy jeszcze przed premierą.

Chociaż nie podano dokładnej daty wydania, wiadomo, że GTA VI trafi na rynek jesienią 2025 roku. Wciąż nie jest jasne, kiedy pojawią się kolejne materiały promocyjne – mogą to być miesiące wiosenne, letnie, a nawet zaledwie kilka tygodni przed debiutem.

Grafika: Rockstar