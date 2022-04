Star Wars Celebration to konwent fanów Gwiezdnych Wojen, który swoją pierwszą odsłonę miał w 1999 r. Promujące film "Gwiezdne Wojny Epizod I - Mroczne Widmo" wydarzenie wracało w kolejnych latach z kolejnymi filmami i oferowało odwiedzającym masę atrakcji - od paneli, poprzez spotkania z aktorami, twórcami, na zapowiedziach nowych produktów kończąc. W tym roku Star Wars Celebration powraca do amerykańskiego miasta Anaheim. Poprzednio impreza odbyła się tam w 2015 r. i w głównej mierze promowała "Epizod VII - Przebudzenie Mocy" w reżyserii J.J. Abramsa.

Pierwotnie impreza miała odbyć się w 2020 r. Przez pandemię koronawirusa zdecydowano się na jej przeniesienie na ten rok. Planowano, że 4-dniowe święto odbędzie się od 18 do 21 sierpnia 2022 r. Jednak i ta data została zmieniona. Celebracja Gwiezdnych Wojen będzie miała miejsce już w przyszłym miesiącu, a konkretnie w dniach 26 do 29 maja. Z tej okazji Disney wraz z Lucasfilm zaprezentowało kalendarz spotkań, paneli i konferencji, które będą towarzyszyły tegorocznemu wydarzeniu.

Star Wars Celebration w przyszłym miesiącu. Na imprezie zaprezentowany zostanie m.in. nowy serial animowany Gwiezdne Wojny

Choć plan imprezy nie zdradza wszystkiego, potwierdzono panele dotyczące LEGO, przyszłych książek i komiksów ze świata Gwiezdnych Wojen, zabawek i parków rozrywki, gier wideo i gier planszowych. To również spotkanie z twórcami seriali "Mandalorian" oraz "Księga Boby Fetta". To także dobra okazja do świętowania 20. rocznicy powstania "Epizodu II - Atak Klonów". Jednak podczas Star Wars Celebration nie może zabraknąć zapowiedzi. Jedną z nich będzie prezentacja nowej antologii animowanych Gwiezdnych Wojen zatytułowanej "Tales of the Jedi". Lucasfilm nie zdradza szczegółów. Wiemy jedynie, że panel poprowadzony będzie przez autorkę książek o Gwiezdnych Wojnach - Amy Ratcliffe. Gościem specjalnym będzie reżyser Dave Filoni. Ze światem Star Wars związany jest od dawna. To dzięki niemu widzowie mieli szansę poznać przygody bohaterów seriali animowanych "Gwiezdne Wojny: Wojny klonów", "Gwiezdne Wojny: Rebelianci" oraz aktorskiego " ".

Disney ma już na koncie jedną antologię animacji ze świata Gwiezdnych Wojen. To bardzo dobrze oceniane Star Wars: Visions. Składająca się z 9 indywidualnych historii seria, za którą odpowiadają jedne z najpopularniejszych japońskich studiów animacji, dostępna jest na platformie Disney+. Choć nie wiadomo czy "Opowieści Jedi" pójdą w kierunku japońskiego anime, czy jednak bliżej im będzie do zachodnich seriali animowanych, nie ma się czego obawiać. Poprzednie projekty okazały się strzałem w dziesiątkę. Przez wielu uznawane są za lepsze produkcje niż to, co w ostatnich latach serwowały nam filmy aktorskie.

Pamiętajcie też o Dniu Gwiezdnych Wojen w sklepie LEGO.com. 1 do 8 maja dostępne będą różne promocje, w których do zdobycia będą niedostępne wcześniej bonusy do zakupów: brelok do kluczy inspirowany serialem Disney+ "Mandalorian", zestaw "AT-ST" i zestaw "Kuchnia rodziny Larsów". To także premiera nowego zestawu z Ultimate Collector Series. Śmigacz X-34, którym na planecie Tatooine podróżował Luke Skywalker. Więcej o akcji przeczytacie w tekście Niech moc będzie z LEGO. Dzień Gwiezdnych Wojen już wkrótce!