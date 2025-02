Stanowski potwierdza: wkrótce sprzeda swój serwis

Informacja ta pojawiła się dziś przed południem na profilu Krzysztofa Stanowskiego w portalu X (dawniej Twitter).

Weszło to serwis o tematyce sportowej,- głównie piłkarskiej, założony jeszcze w 2008 roku. Dziś to bardzo popularny portal, na który jednak brakuje Krzysztofowi Stanowskiego czasu, by móc jak wcześniej dbać i czuwać nad jego rozwojem. Wynika to z faktu, iż dużo bardziej pochłania jego czas i uwagę projekt Kanału Zero na YouTube.

Szkoda by było, żeby Weszło nie było należycie pielęgnowane, a ja niestety nie mam totalnie na to czasu. Projekt Zero i kilka innych projektów (o niektórych wiecie, o innych nie) tak mnie zassały, że od wielu miesięcy po prostu nie mam chwili nawet na to, by sprawdzić, o czym chłopaki na Weszło piszą. Jakikolwiek mój nadzór nad tym portalem stał się iluzoryczny, a na dłuższą metę to nie prowadzi do rozwoju.

Co się stanie z serwisem Weszło? Krzysztof Stanowski tłumaczy, iż w jego rękach zostanie 20% udziałów. Reszta, a więc 80% trafi w ręce „zaprzyjaźnionych osób”.

Rzeczywiście, wszystko wskazuje na to, że wkrótce zostawię sobie 20-procentowy pakiet udziałów, a 80 procent sprzedam zaprzyjaźnionym ze mną osobom, które poświęcą swój kapitał i przede wszystkim czas (tego mi zdecydowanie najbardziej brakuje) na rozwój serwisu.

Kto to dokładnie może być? Jak czytamy na portalu Wirtualnemedia.pl, mowa jest o rozmowach prowadzonych w temacie sprzedaży serwisu Weszło z Marcinem Szpalerskim związanym z serwisem Fuksiarz, a co potwierdził już on sam w rozmowie z „Super Express”.

