Microsoft sprawi, że nasza praca będzie jeszcze prostsza. Wystarczą te dwie funkcje

Ostatni, lecz mogą być pierwszymi. Microsoft zapowiada ważną aktualizację do swojej najgorętszej usługi. Dodaje ona dwóch zupełnie nowych agentów AI, którzy mogą poważnie wpłynąć na wygodę naszej pracy. Wszystko się oczywiście dzieje w tle wszechobecnych aktualizacji technologii, która nie chce po prostu zwolnić.

Reklama

Microsoft sprawi, że nasza praca będzie jeszcze prostsza. Pomoże oczywiście AI

Najświeższy trend wszystkich poważnych graczy na arenie sztucznej inteligencji dotarł w końcu do Microsoftu. Firma zaprezentowała swoich agentów Deep Reasearchu, a mają oni stanąć w szranki z rozwiązaniami Google Geemini, OpenAI i Grokiem xAI. Są to narzędzia pozwalające dosłownie zacząć myśleć, jak człowiek, a jeżeli mają taką możliwość, to dlaczego miałyby nie pomóc w wykonywaniu codziennych zadań, które nie sprawiają za wiele frajdy.

Researcher (Badacz) oraz Analyst (Analityk) to nazwy dwóch agentów zaproponowanych przez Microsoft. Będą oni częścią usługi Microsoft 365 Copilot, czyli chatbota obdarzonego sztuczną inteligencją, w wykonaniu tej firmy. To właśnie oni, jako pierwsi reprezentanci swojego gatunku, mają przedstawiać nowe możliwości tworzenia agentów wspierających użytkowników portfolio programów Microsoftu.

Researcher bazuje na modelu sztucznej inteligencji autorstwa OpenAI, który ma służyć do zaawansowanego wyszukiwania informacji na wielu płaszczyznach z dostępem do narzędzi firm trzecich, takich jak Salesforce. Z kolei Analyst, może zainteresować jeszcze bardziej. Opierający się na modelu o3-mini agent, jest dostosowany – w zgodzie z naturą nazwy – do szeroko pojętej analizy danych, dzięki której będzie w stanie rozwiązywać zadania i uczyć się na błędach. Będzie także potrafił stworzyć całe arkusze danych.

Te udogodnienia zaczną być dostępne już w kwietniu, zaś dla osób pracujących z Copilot Studio powinny być już teraz gotowe do użycia. Microsoft pokłada wiele pewności w swoje nowe rozwiązania, zapewniając wręcz, że z agentami AI można zautomatyzować każde zadanie.

Źródło: Verge, TechCrunch