Nowość, której musisz spróbować. Oto SQUID Podcasts!

Dzięki SQUID Podcasts można cieszyć się nieograniczonym dostępem do tysięcy podcastów z różnych kategorii, od aktualności po technologię, rozrywkę i sport. Bez względu na to, czy jesteś fanem true-crime, czy pasjonujesz się kuchnią wegańską, znajdziesz coś dla siebie. Ponadto aplikacja oferuje szeroki wybór języków — nic nie stoi na przeszkodzie, aby posłuchać sobie treści od twórców z innych krajów.

Najważniejszą cechą SQUID Podcasts — jak twierdzi sam producent — jest jednak bezpieczeństwo. Dzięki funkcji VoiceControl możesz sterować odtwarzaniem bez użycia rąk, skupiając się wyłącznie na drodze. To zaś sprawia, że podróżowanie staje się bardziej przyjemne i bezpieczne.

Kompatybilność z większością smartfonów i pojazdów sprawia, że korzystanie z SQUID Podcasts jest niezwykle łatwe i wygodne. Niezależnie od tego, czy masz iPhone'a, czy telefon z Androidem, możesz bez problemu włączyć swój ulubiony podcast i cieszyć się treściami na długich trasach.

Jak wskazuje sam SQUID w swojej informacji prasowej, interfejs dedykowany podcastom nie jest skomplikowany, dzięki czemu możliwe jest bezproblemowe nawigowanie między różnymi kategoriami i znalezienie treści, które Cię interesują.

"Cieszymy się, że możemy wprowadzić tę przełomową aktualizację SQUID, która odpowiada na potrzeby współczesnego, szybko zmieniającego się świata. Wierzymy, że informacje i rozrywka powinny być łatwo dostępne dla wszystkich, nawet w podróży" - mówi Johan Othelius, CEO i założyciel SQUID.

SQUID Podcasts to nie tylko nowy sposób na korzystanie z ulubionych podcastów w samochodzie. To także wsparcie dla wydawców, którzy chcą dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Ja ze SQUID-a korzystam już od paru ładnych lat (jeszcze na Windows Phone, ile to lat zleciało), niezmiennie więc polecam.