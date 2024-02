Najlepsze aplikacje do monitorowania zdrowia i ćwiczeń w 2024 roku

W dzisiejszych czasach oraz więcej osób zwraca uwagę na monitorowanie swojej kondycji fizycznej lub nawyków żywieniowych. Oczywiście wykorzystujemy do tego nasze smartfony. Aplikacje do monitorowania zdrowia i fitness stają się nieocenionym wsparciem w osiąganiu i utrzymywaniu zdrowego stylu życia. W tym artykule przyjrzymy się aplikacjom godnym zainstalowania, które pomagają użytkownikom śledzić ich postępy w zakresie zdrowia i ćwiczeń.

Aplikacje pomagające zadbać o zdrowie

Monitorowanie zdrowia i ruchu staje się popularnym elementem codziennego dbania o nasz dobrostan. Oczywiście liczy się przede wszystkim regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i odpowiednia ilość snu, ale aplikacje na smartfony i elektroniczne gadżety to zawsze dodatkowa motywacja i możliwość śledzenia wszystkich zmiennych. Regularne monitorowanie parametrów zdrowia i naszych nawyków umożliwia świadome podejmowanie decyzji dotyczących stylu życia. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć, jakie działania przynoszą nam korzyści, a które mogą szkodzić. Ponadto śledzenie postępów to zawsze dodatkowa porcja motywacji.

Podobnie istotna jest również rola prawidłowej diety w utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji fizycznej. Żywienie ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Monitorowanie spożywanych posiłków pozwala nam lepiej zrozumieć nasze nawyki jedzeniowe i wprowadzać pozytywne zmiany, które przyczynią się do poprawy stanu zdrowia. To również doskonałe rozwiązanie, jeśli chcemy liczyć kalorie lub makroskładniki.

Wniosek jest więc jasny: regularne monitorowanie parametrów ciała, aktywności ruchowej, snu i spożywanych posiłków może pomóc nam lepiej o siebie zadbać. I tu z pomocą przychodzą aplikacje mobilne.

Aplikacje na smartfony do monitorowania zdrowia

Zacznijmy od aplikacji zdrowotnych oferowanych przez dwóch gigantów technologicznych – Google i Apple. Google Fit oraz Apple Health są dwoma znaczącymi graczami w dziedzinie monitorowania zdrowia i fitness.

Karta zdrowia na Androidzie

Google Fit, stworzona z myślą o systemie Android, oferuje możliwość śledzenia aktywności fizycznej, monitorowania tętna, kroków, oraz wykonywanych ćwiczeń. Integruje się również z innymi aplikacjami fitness, jak również z niektórymi urządzeniami zewnętrznymi, dostarczając użytkownikom kompleksowe spojrzenie na ich aktywność fizyczną.

Zdrowie na iPhone'ach

Apple Health, natywna aplikacja dla systemu iOS oferuje szereg funkcji związanych z monitorowaniem zdrowia. Pozwala ono na śledzenie aktywności fizycznej, pomiar tętna, monitorowanie snu oraz zarządzanie danymi medycznymi, takimi jak wyniki badań czy informacje o lekach. Dodatkowo Apple Health (Zdrowie) integruje się z innymi aplikacjami związanymi z dobrostanem ciała i umysłu, umożliwiając użytkownikom łatwe udostępnianie danych.

Zdrowie na smartfonach

Oprócz Google i Apple również Samsung i Huawei wprowadziły swoje aplikacje zdrowotne, które zdobyły uznanie użytkowników.

Samsung Health, dostępne na urządzeniach koreańskiego giganta, jest kompleksową aplikacją zdrowotną, która oferuje szeroki zakres funkcji. Oprócz monitorowania aktywności fizycznej, pomiaru tętna i analizy snu, Samsung Health umożliwia także śledzenie spożywanych kalorii, zarządzanie stresem oraz zapisywanie poziomu cukru we krwi i ciśnienia. Aplikacja ta integruje się również z innymi urządzeniami Samsung oraz popularnymi aplikacjami fitness, zapewniając użytkownikom kompleksowe narzędzie do monitorowania zdrowia i fitness.

Huawei Health, z kolei, to aplikacja zdrowotna dla użytkowników urządzeń Huawei. Oferuje podstawowe funkcje monitorowania aktywności fizycznej, analizy snu oraz monitorowania tętna. Huawei Health integruje się również z urządzeniami Huawei, takimi jak smartwatche i opaski fitness, umożliwiając użytkownikom śledzenie swojej aktywności fizycznej i zdrowia w jednym miejscu.

Chcesz kupić smartwatch Huawei? Śmiało! Instalacja Huawei Zdrowie nie jest trudna

Aplikacje do śledzenia aktywności fizycznej

Aplikacje do śledzenia aktywności fizycznej są najczęściej powiązane z urządzeniami typu "wearables", które nosimy na sobie, aby dokonać odpowiednich pomiarów. Na tym polu królują oczywiście smartwatche i opaski sportowe.

Fitbit

Jedną z najpopularniejszych aplikacji do monitorowania aktywności fizycznej jest Fitbit należący do Google. Oferuje szeroki zakres funkcji, w tym śledzenie liczby kroków, dystansu, spalonych kalorii, a także monitorowanie aktywności sportowych takich jak bieganie, jazda na rowerze czy pływanie. Aplikacja wykorzystuje dane z noszonych urządzeń Fitbit, takich jak opaski fitness czy smartwatche, aby dostarczyć użytkownikom precyzyjne informacje na temat ich aktywności fizycznej.

Garmin Connect

Kolejną popularną aplikacją do monitorowania aktywności fizycznej jest Garmin Connect. Aplikacja ta jest szczególnie popularna wśród osób aktywnych sportowo, ponieważ oferuje zaawansowane funkcje śledzenia treningów, w tym analizę parametrów takich jak tempo, dystans, tętno czy spalane kalorie. Ponadto Garmin Connect umożliwia planowanie tras biegowych czy rowerowych, a także udostępnianie swoich osiągnięć w społeczności Garmin. Platforma jest oczywiście zintegrowana z urządzeniami marki.

Strava

Strava to kolejna popularna aplikacja do monitorowania aktywności fizycznej, która zyskuje coraz większą popularność wśród biegaczy, kolarzy i triathlonistów. Aplikacja ta umożliwia śledzenie treningów, analizę swoich wyników, a także udostępnianie swoich tras i osiągnięć w społeczności Strava. Dodatkowo serwis oferuje funkcje motywacyjne, takie jak wyzwania i rankingi, które zachęcają użytkowników do kontynuowania aktywności fizycznej i poprawiania swoich wyników.

Źródło: Depositphotos

Aplikacje do monitorowania diety

Jedną z najpopularniejszych aplikacji do monitorowania diety jest MyFitnessPal. Umożliwia użytkownikom rejestrowanie spożywanych posiłków, obliczanie ich kaloryczności oraz śledzenie spożycia makroskładników, witamin i minerałów. Ponadto MyFitnessPal oferuje obszerną bazę danych produktów spożywczych oraz funkcję skanowania kodów kreskowych, co ułatwia wprowadzanie posiłków do dziennika żywieniowego.

Fitatu to kolejna znacząca aplikacja do monitorowania diety, która zyskała popularność wśród użytkowników dbających o swoje zdrowie i kondycję fizyczną. Również umożliwia śledzenie spożytych posiłków, analizę wartości odżywczych oraz kaloryczność posiłków. Co wyróżnia Fitatu spośród innych aplikacji do monitorowania diety, to intuicyjny interfejs, łatwość w korzystaniu z aplikacji oraz bogata baza danych produktów spożywczych, włączając w to produkty spożywcze dostępne na polskim rynku. Ponadto Fitatu oferuje spersonalizowane plany żywieniowe dostosowane do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika, co ułatwia utrzymanie zbilansowanej diety i osiągnięcie zdrowych celów żywieniowych. Mamy też narzędzia AI, które ułatwiają wprowadzanie zjedzonych posiłków do bazy.

Aplikacje do monitorowania jakości snu

Jedną z najpopularniejszych aplikacji do monitorowania snu jest Sleep Cycle. Aplikacja ta śledzi naszą aktywność podczas spania oraz analizuje różne fazy snu. Pomaga nam w ten sposób zrozumieć wzorce snu i identyfikować potencjalne problemy. Sleep Cycle oferuje również funkcję inteligentnego budzenia, która wybiera optymalny moment do przebudzenia, abyśmy wstali wypoczęci i zregenerowani.

Innym godnym uwagi narzędziem do monitorowania snu jest Pillow. Aplikacja ta oferuje zaawansowane funkcje analizy snu, takie jak śledzenie cykli snu, analiza jakości snu oraz identyfikacja potencjalnych problemów, takich jak chrapanie czy bezdech senny. Pillow umożliwia także tworzenie spersonalizowanych raportów na temat naszego snu oraz udostępnianie ich z lekarzami lub specjalistami w dziedzinie snu w celu uzyskania porad i zaleceń.