Aplikacje, które każdy rolnik powinien mieć w swoim smartfonie

Aplikacje dla rolników: Cyfrowy agroniezbędnik

W dobie rozwoju cyfrowych technologii, rolnictwo nie pozostaje w tyle, wykorzystując nowoczesne narzędzia do optymalizacji procesów i zwiększenia efektywności. Smartfony stały się nieodłącznym elementem codziennego życia, a z odpowiednimi aplikacjami mogą regularnie pomagać w uprawach i hodowli współczesnym rolnikom. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej narzędziom, które nie tylko ułatwiają pracę na polu, ale także rewolucjonizują podejście do zarządzania gospodarstwem.

e-pole – rzepak i zboża

e-pole to narzędzie stworzone z myślą o rolnikach, dealerach środków ochrony roślin oraz doradcach rolniczych. Aplikacja zawiera kompleksową listę herbicydów od firmy Corteva Agriscience oraz rekomendowane mieszanki zbiornikowe dedykowane uprawom rzepaku i zbóż. W ramach aplikacji dostępne są szczegółowe informacje dotyczące każdego produktu, wraz z ich etykietami rejestracyjnymi. Dodatkowo program umożliwia precyzyjne dopasowanie herbicydu do konkretnego rodzaju uprawy oraz chwastów na polu, co wspomaga rolników w skutecznym stosowaniu środków ochrony roślin.

Agrobase – baza danych dla efektywnego rolnictwa

Agrobase to popularne narzędzie znane wielu rolnikom. Stanowi obszerną bazę wiedzy dotyczącą rolnictwa. Zawiera informacje o szkodnikach, chwastach, katalogach chorób oraz pełen rejestr pestycydów dostępnych w kraju. Aplikacja umożliwia łatwą identyfikację wszystkiego tego, co może zniszczyć plony. Dodatkowo dostęp do informacji o zarejestrowanych pestycydach pozwala na skuteczne zarządzanie ochroną roślin. Dzięki Agrobase rolnicy mają możliwość dobrania odpowiednich środków ochrony, co nie tylko pomaga w rozwiązaniu problemów hodowli, ale także przyczynia się do zwiększenia wydajności, a co równie istotne, ograniczenia kosztów związanych z zakupem pestycydów, środków grzybobójczych czy herbicydów.

365FarmNet – kompleksowe zarządzanie gospodarstwem

Platforma 365 FarmNet to kompleksowe narzędzie, które gromadzi wszystkie aspekty zarządzania gospodarstwem w jednym miejscu. Dzięki niej rolnicy mogą planować, monitorować i dokumentować wszystkie procesy, co przekłada się na skuteczne zarządzanie gospodarstwem. Śledzenie kosztów i efektywności produkcji staje się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej, co sprawia, że 365 FarmNet to nieodłączny towarzysz nowoczesnych gospodarstw rolnych. W ofercie firmy znajdziemy też 2 aplikacje mobilne – 365Crop oraz 365Active.

365Crop

Aplikacja 365Crop to narzędzie, które umożliwia rolnikom pełną kontrolę nad zarządzaniem ich polami. Dzięki niej wszystkie istotne informacje związane z uprawą roślin są zawsze dostępne w zasięgu ręki, co pozwala na szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji bezpośrednio na polu. Aplikacja oferuje mobilną dokumentację. Dodatkowo umożliwia łatwe wysyłanie zleceń z portalu 365FarmNet prosto do aplikacji, co usprawnia koordynację pracowników. Kartoteka pól gwarantuje przejrzyste podsumowanie wszystkich działań związanych z danym obszarem, dostępne zarówno online, jak i offline. Analizy aktualnego statusu prac oraz bilansów składników pokarmowych stanowią nieocenione wsparcie w procesie podejmowania decyzji. Wspierając rolników na wielu płaszczyznach, aplikacja 365Crop staje się niezastąpionym narzędziem, dostępnym w czterech językach – niemieckim, angielskim, polskim i francuskim.

365Active

365Active to system, który zapewnia kompleksowe rejestrowanie czasu i prowadzenie dokumentacji związanej z maszynami rolniczymi. Aplikacja działa w czasie rzeczywistym podczas pracy urządzeń i pojazdów, gwarantując precyzyjne i łatwe dokumentowanie wszystkich czynności. Współpracuje z nadajnikami 365ActiveBox oraz platformą 365FarmNet, tworząc zintegrowany system obsługujący całą flotę maszynową.

Próbnik gleby – precyzyjne pobieranie próbek

Aplikacja Próbnik gleby stanowi praktyczne narzędzie w dziedzinie precyzyjnego rolnictwa, umożliwiając skuteczne pobieranie próbek gleby na obszarze upraw. Procedura korzystania z próbnika gleby jest wyjątkowo łatwa. Użytkownik rysuje obszar pola na mapie, ustawia siatkę próbkową, następnie uruchamia precyzyjną nawigację dla wybranego punktu pobrania próbki. Kolejnym krokiem jest oznaczenie numeru partii na worku z glebą i przechodzenie do kolejnych punktów na polu. Narzędzie umożliwia wygodniejsze pobieranie próbek gleby na całym obszarze gospodarstwa.

Program Ochrony Sadów – skuteczna ochrona roślin

Aplikacja, opracowana przez wydawnictwo branżowe Plantpress, to niezwykle przydatne narzędzie dla sadowników, ogrodników i rolników zajmujących się uprawą jabłoni. W ramach tego mobilnego rozwiązania znajduje się kompletna lista środków ochrony roślin, zawierająca nie tylko informacje dotyczące dawki, ale także szczegóły dotyczące poszczególnych faz rozwojowych drzew. Aplikacja umożliwia skuteczne zwalczanie chorób i szkodników, a także precyzyjne dostosowanie środków do konkretnego etapu rozwojowego drzew.

Kolejna aplikacja stworzona przez Plantpress stanowi efektywne narzędzie ułatwiające sprawdzanie zgodności różnych środków ochrony roślin podczas mieszania. Dzięki niej użytkownicy mogą szybko i wygodnie zweryfikować, czy dane substancje można bezpiecznie łączyć, eliminując konieczność ręcznego przeszukiwania tabel mieszania. Ponadto aplikacja oferuje szeroki zakres porad związanych z przygotowaniem bezpiecznych mieszanek środków ochrony roślin.

Kalkulator zakwaszania – Kontrola pH gleby

Narzędzie stworzone z myślą o rolnikach stosujących kwas do regulacji pH pożywki w systemach nawadniania, znacznie ułatwia obliczenia związane z tego rodzaju praktyką. Dzięki niemu możliwe jest precyzyjne dobranie odpowiedniej dawki kwasu azotowego lub fosforowego w zbiornikach pożywki, zwłaszcza w systemach z dozownikiem proporcjonalnym. Kalkulator dostarcza informacji na temat ilości wprowadzonego z kwasu pierwiastka (P lub N) do podłoża, co pozwala na skrupulatne monitorowanie procesu i dostosowanie go do konkretnych potrzeb.

Plantix – diagnozy chorób roślin

Aplikacja Plantix to narzędzie, które przekształca Twój telefon z systemem Android w mobilnego lekarza dla Twoich upraw, oferując kompleksowe rozwiązanie zarówno w zakresie diagnostyki, jak i zarządzania roślinami. Dzięki Plantix możesz błyskawicznie identyfikować szkodniki i choroby na polach, co umożliwia szybkie reagowanie, a w rezultacie zbieranie obfitszych plonów. Aplikacja obsługuje 30 głównych upraw i rozpoznaje ponad 400 rodzajów uszkodzeń roślin. Wystarczy jedynie zrobić zdjęcie rośliny dotkniętej chorobą. Plantix to nie tylko narzędzie diagnostyczne; to także społeczność rolnicza z ponad 10 milionami pobrań, dostępna w 18 językach, umożliwiająca rolnikom dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Aplikacja oferuje także alerty o chorobach, prognozę pogody dla rolnictwa, kalkulator nawozów, a także wskazówki dotyczące uprawy oparte na skutecznych praktykach rolniczych.