Grupa Squad303 rozszerzyła zakres narzędzi do informowania losowych Rosjan o tym, co naprawdę dzieje się na Ukrainie. Wcześniej, możliwe było jedynie pobranie gotowej wiadomości oraz skorzystanie z wylosowanego numeru telefonu po to, aby z własnego urządzenia przekazać informacje. Cel? Złamać putinowską propagandę. Teraz, możecie już wysłać maila, a także napisać do konta WhatsApp z szerokiej bazy Squad303!

Rosjanie nie ustają w wysiłkach, by wtłoczyć nam do głów strach, zwątpienie i nawet nienawiść do uchodźców. Grupy hakerskie w większości stowarzyszyły się w walce z Putinem i jego zbrodniczą inwazją - stąd Anonymous właściwie cały czas atakują cele znajdujące się w Rosji i nie tylko. Na muszce mają także między innymi serwery Discorda, które są pełne antyukraińskich treści. "Anonimowi" grzecznie poprosili właściciela o zajęcie się tym: w przeciwnym wypadku zrobią to oni. Zapewne w swoim stylu.

Hakerzy ze Squad303, którzy mocno działali na terenie Rosji, posiadają bardzo szerokie bazy: adresów e-mail, numerów telefonów oraz kont WhatsApp. Poza narzędziem 1920.in, w którym możliwe jest pobranie predefiniowanej wiadomości oraz skopiowanie losowego numeru telefonu używanego na terenie Rosji, opublikowano również dwie inne strony: za pomocą mail.1920.in otrzymacie gotowy tekst napisany po rosyjsku razem z jednym z adresów z bazy.

My, rosyjscy naukowcy i dziennikarze naukowi, stanowczo protestujemy przeciwko działaniom militarnym zainicjowanym przez siły zbrojne naszego kraju na Ukrainie. Ten zgubny krok prowadzi do ogromnych strat w ludziach i podważa podstawy ustalonego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego. Odpowiedzialność za rozpętanie nowej wojny w Europie spoczywa w całości na Rosji.

wstęp do predefiniowanej wiadomości w mail.1920.in, tłumaczenie własne

W przypadku serwisu dotyczącego WhatsApp - wa.1920.in jest odrobinę inaczej. Możemy wylosować numer telefonu z ogromnej bazy hakerów, a także tekst - jest ich co najmniej kilka. Oczywiście, pisząc do Rosjanina można równie dobrze wpisać "coś własnego" - o ile dobrze znacie język rosyjski. Jeżeli nie - możecie wykorzystać jeden z dostępnych w Internecie tłumaczy.

Kreml kłamie! Wojna Putina sprowadziła na naród rosyjski katastrofę! W bankach nie ma pieniędzy, nie ma paliwa, wszystkie zagraniczne firmy opuściły kraj, a Putin ukrywa się w swojej posiadłości w Gełendziku!

jedna z wiadomości proponowanych przez serwis wa.1920.in, tłumaczenie własne

Jeżeli wpisujecie własny tekst w wiadomościach do Rosjan, nie obrażajcie ich. Te komunikaty mają zwrócić ich uwagę na to, że prawda jest nieco inna - jeżeli na wstępie wyzwiecie ich od onuc, kacapów, czy nawet gorzej - na pewno nie uzyskacie zamierzonego celu.

Rosjanie są coraz bardziej nieobliczalni

Dzisiaj (niedziela, 13.03.2022) doszło do ataków rakietowych na poligon w Jaworowie, niespełna 30 km od granicy Ukrainy z Polską. Rakiety powietrze - ziemia, które spadły na cele w okolicach Lwowa, wywołały wybuchy słyszalne nawet w miejscowościach przygranicznych znajdujących się w Polsce. Tamtejsi mieszkańcy - całkiem słusznie - zaczynają się obawiać o swoje bezpieczeństwo.

Zachód w dalszym ciągu udaje, że nie może nic zrobić: NATO i UE dyplomatycznymi unikami zgadzają się na ludobójstwo na Ukrainie. Co więcej, również dzisiaj - Rosjanie zastrzelili amerykańskiego dziennikarza z The New York Times. Andrij Nebytow - szef policji obwodu kijowskiego potwierdził, że 51-letni Brent Renaud zginął w Irpieniu. Jego inny kolega został ranny.