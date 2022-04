W Polsce sprzedało się 2 mln telewizorów, 30% ma znaczek Samsunga

Samsung liderem 16. rok z rzędu

Samsung jest liderem sprzedaży na rynku telewizorów zarówno w Polsce jak i na całym świecie. W tym drugim przypadku dzierży palmę pierwszeństwa już od 16 lat z udziałem ilościowym na poziomie 19,8% ale zgarniając przy tym niemal 30% wartości rynku. W Polsce ma jeszcze lepsze wyniki, bo pod względem ilościowym ma udział na poziomie 30%, a wartościowym 34%. Dzięki temu firma ma też całkiem niezłe informacje na temat tego jak wygląda nasz rodzimy rynek i postanowiła się tymi danymi częściowo podzielić. Jak już wspominałem, sprzedaż w naszym kraju utrzymała się mniej więcej na takim samym poziomie jak rok wcześniej (2,1 mln szt.), ale średnia cena telewizora wzrosła o 20%. I nie chodzi tu wcale o inflację, a o fakt, że kupujemy większe i lepsze modele.

W Samsungu sprzedaż telewizorów o przekątnej 55 cali pozostała na niezmienionym poziomie, za to w tym samym czasie dostarczył on na rynek o 40% więcej telewizorów QLED o przekątnej 65 cali i aż o 60% modeli o przekątnej 75 cali. To ogromne wzrosty i wygląda na to, że coraz chętniej sięgamy bo stosunkowo duże ekrany. Co ciekawe w Polsce sprzedano też 20 tys. sztuk telewizorów The Frame, które mogą imitować na ścianie obrazy dzięki specjalnym, wymiennym ramkom. Na całym świecie to coraz popularniejszy trend, bo sumie sprzedano ponad 1 mln takich telewizorów, przy całkowitej sprzedaży modeli QLED na poziomie 9,43 mln sztuk. Sporym zainteresowaniem w Polsce cieszą się również soundbary, tylko Samsung sprzedał ich w 2021 roku w Polsce ponad 100 tys. szt. To wynik o 30% lepszy niż rok wcześniej.

Największy konkurent to LG

Pod względem wielkości sprzedaży na drugim miejscu na świecie jest LG, które zgarnia niemal 20% rynku. Tym samym dwie koreańskie firmy mają połowę całego rynku telewizorów. W przypadku LG hitem są oczywiście telewizory OLED, których w 2021 roku sprzedano na całym świecie nieco ponad 4 mln szt. To wzrost o 100% w porównaniu do 2020 roku. Nadal jednak telewizory LCD, a nawet QLED sprzedają się znacznie lepiej. Samsung w 2019 roku dostarczył na rynek 5,3 mln telewizorów QLED, podczas gdy rok temu było to już 9,43 mln szt. LG sprzedaje jednak swoje panele również innym producentom, a obecnie moce produkcyjne dwóch fabryk ekranów OLED mają zdolności produkcyjne przekraczające 8 mln sztuk rocznie.