Najlepsze telewizory 55 cali, co warto kupić w 2022?

Wiosna to bardzo dobry moment na zakup nowego telewizora, jeśli nie gonicie za nowościami. W sklepach zaczynają pojawiać się modele na 2022 rok, a te z 2021 roku znacznie tanieją i można kupić je w bardzo dobrej cenie. Dzisiaj mam dla was właśnie kilka takich propozycji.

Mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że 55 cali to obecnie podstawowy rozmiar telewizora jakiego szukamy do salonu. Dzisiaj taki rozmiar nie robi już na nikim wrażenia, a coraz większą popularność zyskują modele 65 cali, które wcale nie są aż tak dużo droższe. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się modelom w tym pierwszym rozmiarze. Wybór jest bardzo duży, spora jest także rozpiętość cenowa, a to dlatego, że w wersji 55 cali można kupić zarówno budżetowe modele jak i urządzenia z najwyższej półki. Jest w czym wybierać, bo poza podstawowymi technologiami - LCD i OLED, do wyboru mamy też częstotliwość odświeżania, rodzaj podświetlenia, filtry poprawiające jakość obrazu czy wreszcie system Smart TV. Wspólny mianownik to przede wszystkim rozdzielczość - wszystkie TV 55 cali oferują już obraz 4K.

Telewizor 55 cali za mniej niż 2000 PLN?

Owszem da się taki telewizor kupić, ale czy warto? Tutaj miałbym spore wątpliwości. Trudno coś zdecydowanie polecić w tej cenie bo wszystkie modele bez wyjątku będą miały mniej lub bardziej denerwujące wady. Różnica między nimi jest na tyle mała, że postanowiłem nie wyróżniać żadnego konkretnego modelu. Jedyna rada to wybrać coś z uznaną marką, Samsung czy LG nawet jeśli stosują w tych modelach słabsze procesory to ich systemy - Tizen i webOS i tak działają na nich całkiem znośnie. Tak nie zawsze można powiedzieć o tanich telewizorach z Android TV, które potrafią niemiło zaskoczyć. Jakością obrazu raczej bym się specjalnie nie przejmował, będzie zbliżona i raczej nikt się nie będzie wyróżniał, bo tutaj wszystko dyktuje cena. Najlepsza rada, to po prostu dołożyć kilkaset złotych, bo już za 2500 PLN można kupić bardzo sensowny telewizor.

TCL 55C725 - 2400 PLN / Samsung QLED - 2450 PLN

Tak się składa, że już za około 2500 PLN można kupić najtańsze modele z technologią QLED, która obiektywnie znacznie poprawia jakość obrazu ekranów LCD. W tej cenie mamy w zasadzie dwa bardzo konkurencyjne modele, z lekkim wskazaniem na TCLa. Oba wyposażone są w matrycę VA dzięki czemu oferują bardzo dobry kontrast na poziomie 5000:1. Oba oferują też takie samo odświeżanie - 60 Hz, więc zadowolą głównie miłośników filmów, ale gracze powinni łaskawiej spojrzeć na model Samsunga, który oferuje mniejszy input-lag. Oba wspierają też nowe technologie wyświetlania obrazu oraz HDR, chociaż powiedzmy sobie szczerze, że przy takiej maksymalnej jasności matryc efekt jest raczej umiarkowany. TCL korzysta z systemu Android TV i posiada mocny czterordzeniowy procesor z 2 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci na aplikacje. U Samsunga mamy oczywiście Tizena i chyba nieco bardzo spójny interfejs, który powinien być łatwiejszy do obsługi dla mniej technologicznych użytkowników. Czegokolwiek nie wybierzecie, to powinniście być zadowoleni.

TCL 55C725

Samsung QLED QE55Q60AAU

TCL 55C728 - 2800 PLN

Dokładając dosłownie 400 PLN więcej można kupić już nieco wyższy model od TCLa - 55C728, który miałem okazję recenzować. I szczerze powiedziawszy gorąco was do tego namawiam. Ten model jest lepszy pod każdym względem od poprzedników, oferując między innymi odświeżanie 120 Hz, dwa porty HDMI 2.1, znacznie szybszy procesor (4x Cortex A73, 3 GB RAM) oraz jeszcze lepszy design z centralnie umieszczoną stopką. Pod względem jakości obrazu jest całkiem nieźle, to nadal matryca VA o przeciętnej jasności, ale też całkiem niezłych kątach widzenia i kontraście. System Android TV działa bez zająknięcia, a w zestawie mamy nawet dwa piloty, w zależności od tego, który nam bardziej pasuje. Do 3000 PLN nie znajdziecie na rynku lepszego telewizora.

LG OLED55B1 - 3750 PLN

Kolejny krok to pierwszy z telewizorów OLED. Zastanawiałem się chwilę nad umieszczeniem w tym zestawieniu modelu A1, ale biorąc pod uwagę jego standardową cenę - ~3400 PLN, to lepiej dopłacić do B1. A1 jest świetną propozycją, ale w promocjach jak był dostępny za około 3000 PLN. Wtedy można przełknąć te 60 Hz, aby móc rozkoszować się świetnym kontrastem i idealną czernią matrycy OLED. Model OLED55B1 pozbawiony jest tej wady bo posiada matrycę 120 Hz i porty HDMI 2.1, które wykorzystacie jeśli macie konsolę nowej generacji. Poza tym to wszystkie zalety technologii OLED, sprawnie działający system webOS i dostęp do wszystkich przydatnych aplikacji. Jedyny minus to nieco mniejsza jasność maksymalna, ale w cenie do 4000 PLN nie ma lepszego telewizora na rynku. LG w tym roku wywiera sporą presję cenową na konkurencji.

TCL 55C825 - 4500 PLN

Dla osób, które boją się wypalenia ekranów OLED stworzone zostały telewizory z podświetleniem MiniLED. Pomijając już sam fakt, że te wypalenia to raczej wypadki jednostkowe, to niestety technologia MiniLED nie spełnia pokładanych w niej nadziej pod względem ceny. TCL 55C825 to wydatek rzędu 4500 PLN, czyli całkiem sporo jak na telewizor 55 cali. W zamian za to dostajemy jednak matrycę VA o świetnym kontraście i bardzo wysokiej jasności. Lokalne wygaszanie przy pomocy tysięcy diod MiniLED daje też świetną czerń i ogólną jakość obrazu. Szybki procesor w połączeniu z Android TV działa bardzo sprawnie, a standardowe nagłośnienie sygnowane logo Onkyo oferuje całkiem niezłą jakość dźwięku. Jeśli zatem boicie się technologii OLED, to warto zainteresować się tym modelem.

LG OLED55C1 - 4500 PLN

LG OLED55C1 to wielu rankingach najlepszy telewizor zeszłego roku. Ma wszystko co jest niezbędne oferując pełny pakiet możliwości zarówno pod względem filmów jak i gier. Mamy pełne wsparcie dla technologii HDR/Dolby Vision, oferuje wysoką jasność i oczywiście idealny kontrast. Odświeżanie 120 Hz, porty HDMI 2.1, wsparcie dla technologii VRR, NVIDIA G-Sync oraz AMD FreeSync oraz niski input lat sprawiają, że jest to też idealny telewizor dla graczy. Szybszy niż w modelu B1 procesor jeszcze lepiej działa w połączeniu z systemem webOS i doskonale sprawdza się jako centrum domowej rozrywki. Tym bardziej, że coraz częściej można go trafić w cenach bliższych 4000 PLN.

Samsung Neo QLED QE55QN90A - 5300 PLN

Topowy telewizor Samsunga z matrycą LCD/QLED oraz podświetleniem MiniLED to również świetna propozycja dla osób, które boją się technologii OLED. Model QE55QN90A to praktyczne najlepsze co możecie dostać z matrycą LCD, więc nic dziwnego, że kosztuje ponad 5000 PLN. W tej cenie dostajecie jednak jeden z najlepszych na rynku ekranów do oglądania materiałów korzystających z technologii HDR. Maksymalna jasność tego telewizora sięga nawet 1400 nitów co jest wartością nieosiągalną dla matryc OLED. Nie wykorzystamy tego pewnie zbyt często, ale efekt potrafi zrobić wrażenie. Duża jasność niweluje też problemy z refleksami w mocno nasłonecznionych pomieszczeniach, a tutaj wspomagają ten efekt jeszcze dodatkowe filtry na panelu. Samsung zadbał też o świetne nagłośnienie (system 4.2.2!) i oczywiście szybki procesor współpracujący z systemem Tizen. Zadowoleni będą również gracze, 120 Hz, HDMI 2.1 i tryb Game Mode, który oferuje najmniejszy lag na rynku to wszystko czego można chcieć. Trzeba tylko pogodzić się z tym, że kontrast i czerń nie będą tak głębokie jak w telewizorach OLED, ale obstawiam, że większość i tak nie zauważy różnicy.