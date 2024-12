Chińczycy rzucili się na smartwatche i zrzucili Apple z tronu

W Chinach smartwatche sprzedają się na potęgę. Co to znaczy dla Apple?

Poznaliśmy już doniesienia z rynku smartwatchy w 2024 roku za pierwsze trzy kwartały. Z analiz firmy IDC wynika, że choć jednostkowo nadal najlepiej sprzedaje się Apple Watch, to gdy pod uwagę weźmiemy pełen asortyment danego producenta, lider jest już inny. Jak łatwo się domyślić, została nim firma Huawei. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym Chińczycy zwiększyli udziały w rynku aż o 44,3%. Pozwoliło im to na zrzucenie z tronu firmy Apple i zajęciu jej miejsca z udziałem w rynku na poziomie 16,9%. Skąd taka rewolucja?

Na zakup inteligentnego zegarka coraz częściej decydują się Chińczycy. A że w tym kraju smartfony Huawei nadal trzymają się bardzo mocno, klienci chętnie wybierają w pełni kompatybilną elektronikę ubieralną. Nie bez znaczenia jest też szerokie portfolio zegarków tego producenta. Nawet gdy spojrzymy na asortyment z polskich sklepów, u Huawei znajdziemy dużo większą różnorodność niż u Apple. Co bardzo istotne, z różnych przedziałów cenowych. Inteligentny zegarek Huawei można kupić bardzo tanio, podczas gdy nawet najtańszy Apple Watch to dość spory, jak na tę kategorię sprzętu wydatek.





Przewaga dzięki różnorodności

Nie oznacza to jednak, że Apple ma powody do zmartwień. Gdy weźmiemy pod uwagę poszczególne modele zegarków, wciąż to Apple Watch sprzedaje się najlepiej. Ba, mimo skromnego na tle Huawei portfolio elektroniki ubieralnej, do Apple należy aż 16,2% udziału w rynku. To tylko 0,4% mniej, niż obecnie ma Huawei.

Czy Chińczykom uda się utrzymać przewagę do końca roku? Przekonamy się już za kilka miesięcy.

