MacBook Air M2 z Windowsem 11 może działać lepiej niż laptop PC

Prowadzący kanał Max Tech YouTube postanowił sprawdzić najnowszą wersję wirtualnej maszyny oferowanej przez Parallels Desktop 18 i zainstalować na tegorocznym MacBooku Air z układem M2 Windowsa 11 i sprawdzić, jak wypadnie w testach Geekbench 5. Wyniki przedstawiają się następująco: Komputer uzyskał 1681 punktów w teście single-core (jednordzeniowy) oraz 7260 punktów w teście multi-core (wielordzeniowym).

Wyniki te porównano z droższym od MacBooka Air laptopie Dell XPS Plus. Testy Geekbench 5 przyniosły dla tego modelu nieco słabsze wyniki - 1182 pkt. (single-core) i 5476 pkt. (multi-core). Testy te dotyczą scenariusza, gdzie oba komputery odłączone są od zasilania i pracują na baterii. Dell wypada nieco lepiej, gdy zostanie podłączony do źródła zasilania. W teście jednordzeniowym wynik ten podskoczył do 1548 pkt., natomiast tryb wielordzeniowy uzyskał wynik 8103 pkt. wyprzedzając nieco MacBooka Air.

Wnioski mają być jednoznaczne. Windows 11 uruchomiony na MacBooku Air z układem M2 przez wirtualną maszynę z aplikacji Parallels Desktop ma sprawować się lepiej niż laptop dedykowany temu systemowi. Warto jednak do tego typu testów podchodzić ostrożnie. Nie każdy z nich pokazuje, że MacBook Air z M2 jest lepszy od laptopa z procesorem Intel lub AMD. Wystarczy zajrzeć na stronę Phoronix, gdzie przeprowadzono prawie 200 różnych testów porównujących M2 z AMD Ryzen 7 PRO 6850U. Nie da się jednak ukryć, że autorskie procesory Apple będą jeszcze długo poddawane różnym próbom - część będzie wskazywała na wyższość takiego rozwiązania, część będzie pokazywała, że daleko im do konkurencji.

Trzeba jednak pamiętać, że wciąż mówimy o maszynie wirtualnej uruchamianej przy pomocy oprogramowania dostarczanego przez Parallels. Pozwala na zainstalowanie najnowszej wersji systemu Windows 11 dzięki wirtualnemu modułowi TPM. Do poprawnego działania, Windows 11 wymaga od komputerów modułu TPM w wersji 2.0. Parallels Desktop oferuje takie rozwiązania zarówno dla komputerów Mac z układami Intela, jak i M1 oraz M2. A skoro jesteśmy przy autorskich układach Apple. Na ten moment nie ma możliwości instalowania na nich systemów Windows za pośrednictwem Asystenta Boot Camp:

Przy użyciu Asystenta Boot Camp możesz zainstalować system Windows 10 na Macu z procesorem Intel

Już samo instalowanie Windowsa 11 na komputerach Mac z procesorami Intela to nie lada wyzwanie - nie da się tego zrobić bezpośrednio. Należy w pierwszej kolejności zainstalować Windows 10 i następnie przeprowadzić aktualizację do Windows 11 z wykorzystaniem dodatkowego oprogramowania, które pozwoli ominąć zabezpieczenia Microsoftu związane z układem TPM. Dużo kombinowania, ale jest to możliwe. Posiadaczam komputerów Mac z M1 lub M2 pozostaje wyłącznie korzystanie z maszyn wirtualnych. I trzeba przyznać, że dla osób korzystających ze środowiska Windows i posiadających MacBooka, iMaca, Maca mini lub Maca Studio to rozwiązanie może okazać się dużo lepsze niż dedykowany laptop PC.