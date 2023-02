Ministerstwo Finansów podaje, iż w ubiegłym roku sprowadzono do Polski zza granicy prawie 700 tys. aut o łącznej wartości 16 mln zł. Co ciekawe, sprowadzono ich o 14% mniej niż w 2021 roku, ale na podobną wartość - ceny poszły więc w górę razem z inflacją.

Raport Clicktrans.pl bazuje na 400 tys. zleceń zamieszczonych w serwisie w latach 2011-2022 - ściśle dotyczących transportu samochodów, z tych danych można wyodrębnić kilka trendów w sprowadzaniu samochodów przez Polaków.



Na początek niezmienne dane, które pojawiają się od lat - najpopularniejszym krajem skąd sprowadzamy auta są Niemcy, mimo spadku w porównaniu z 2021 roku, nadal stanowią one aż 55% wszystkich sprowadzanych aut do Polski.



To ogromna przewaga nad pozostałymi krajami, Francja z drugiego miejsca odpowiada aktualnie za nieco ponad 12%, a podium zamyka Holandia z 7,5% udziałem.



Warto tu zwrócić uwagę na wypadnięcie z tego TOP5 Wielkiej Brytanii - jeszcze w 2017 roku sprowadzaliśmy z tego kraju 14% aut, w zeszłym roku już tylko 2,5%. Znaczący wpływ na tak drastyczny spadek udziału miał zapewne Brexit i co za tym idzie mnożenie się formalności przy sprowadzaniu.

Michał Brzeziński, CEO Clicktrans:

Nie zaskakuje nas coraz niższy udział Wielkiej Brytanii w zleceniach na sprowadzenie samochodu. Znacznie sprawniej i bez dodatkowych formalności celnych można sprowadzić auto choćby zza naszej zachodniej granicy



Nie bez znaczenia jest tu też koszt sprowadzenia auta, Wielka Brytania zajmuje w tym zestawieniu drugie miejsce, tuż za najdalej położoną Hiszpanią. Najtaniej oczywiście sprowadzimy auto z Niemiec - średni koszt w ubiegłym roku wyniósł tutaj ponad 1,5 tys. zł.

Michał Brzeziński, CEO Clicktrans:

W ubiegłym roku w przeliczeniu na kilometr najniższa była cena transportu z Holandii i Szwecji (1,5 zł/km) a najwyższa z Austrii (2,4 zł/km). Największe wzrosty cen za kilometr odnotowaliśmy na trasach ze Szwajcarii, Austrii, Włoch oraz z Francji.



Lokalizacja docelowa? Najwięcej sprowadzanych aut zza granicy trafia odpowiednio w kolejności do województwa: mazowieckiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Na drugim końcu mamy: warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz lubuskie i opolskie.



Jeśli chodzi o miasta, liderem jest Warszawa, na drugim miejscu Kraków, a podium zamyka Wrocław.

Na koniec pozostały nam najpopularniejsze marki sprowadzanych samochodów. Od zeszłego roku na pierwszym miejscu mamy tutaj Volkswageny - 2021: 9,8% udziału/2022: 9,4% udziału (najchętniej sprowadzane z Niemiec, Szwecji oraz z Norwegii)



Jednak w 2020 roku marka ta znajdowała się aż na 7 miejscu z udziałem na poziomie 6%.Dwa lata temu niemal identyczny i największy udział w sprowadzanych autach miały Audi i BMW (najczęściej sprowadzane było z Wielkiej Brytanii), które w ubiegłym roku zajęły drugie i trzecie miejsce.

Co jeszcze? Z danych z raportu można wyczytać, iż spadł odsetek sprowadzanych aut luksusowych - w 2019 roku było to 9,9%, a roku temu już tylko 6,9%. Natomiast odwrotny trend odnotowano w przypadku aut terenowych - w 2019 roku odpowiadały one za 7,4% sprowadzanych aut, a rok temu: 9,7%.

Źródło: Clicktrans.pl

Stock Image from Depositphotos.