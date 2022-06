W dużym skrócie Carvago.com to pierwsza platforma sprzedażowa z używanymi autami w Europie, na której można zakupić samochód w 100% online. Carvago dodaje do tego ubezpieczenie, przedłużoną gwarancję do 3 lat oraz transport pojazdu pod drzwi z gwarancją czasu realizacji do 20 dni roboczych.

Na dziś, na stronach Carvago.com można wybierać z ponad 750 000 wyselekcjonowanych samochodów, nie starszych niż 10 lat i o maksymalnym przebiegu do 150 000 kilometrów. Co ważne, to też pierwszy dealer samochodowy online, który wprowadził możliwość zwrotu samochodu w ciągu 14 dni od zakupu, bez podania przyczyny.

Zanim przejdziemy do najpopularniejszych używanych modeli i marek aut, które Polacy kupowali w tym i zeszłym roku, zerknijmy na inne ważne dane odnoszące się do rynku aut używanych.

Przede wszystkim auta używane drożeją. Na czterech głównych rynkach działalności Carvago, auta w wieku do 5 lat podrożały o:

13,8% w Polsce,

17,5% we Włoszech,

18,5% w Niemczech

o 21,7% w Czechach.

Carvago tłumaczy te wzrosty cen między innymi niedoborem półprzewodników oraz innymi zakłóceniami w łańcuchu dostaw, głównie wiązek kablowych. Nie bez znaczenia jest też odejście producentów samochodów od segmentów z wysokim wolumenem i niską marżą na rzecz bardziej dochodowych modeli.

Najchętniej kupowane używane auta

Co trzecie kupowane używane auto na głównych rynkach Cavargo to SUV - 31,6% udziału, z mocą znaomionową 110 kW/150 KM i ze stosunkowo niewielkim przebiegiem do 50 tys. km - 50,9%. Jeśli chodzi o ceny, w przypadku aut w wieku do 5 lat mediana w I kwartale 2021 roku wynosiła 81,057 zł, a w analogicznym okresie tego roku wzrosła o 13,7% do 92,200 zł.

Biorąc pod uwagę wszystkie auta w sprzedaży, a więc w wieku do 10 lat, mediana cen wynosząca rok wcześniej 55,300 zł, wzrosła w I kwartale tego roku o 15,6% do 63,900 zł. Mediana przebiegu z kolei wzrosła o 15,2%, z 78,000 km do 89,856 km. Natomiast udział samochodów napędzanych olejem napędowym czy z automatyczną skrzynią biegów niewiele się zmienił i wynosił odpowiednio 40% (2021 - 42%) i 43% (2021 - 39%).

Najchętniej kupowane auta używane - TOP 10 modeli w Polsce

TOP 10 najchętniej kupowanych modeli aut, to żywe odzwierciedlenie ulic na polskich drogach. Jednak zaskoczeniem jest tu niezmienne pierwsze miejsce Opel Astra. Przewidywany według moich obserwacji VW Golf zajmuje tu dopiero czwarte miejsce (spadek z trzeciego w 2021 roku), a równie często spotykana na polskich drogach Skoda Octavia okupuje drugie miejsce.

1Q 2021 1Q 2022 1. Opel Astra Opel Astra 2. Škoda Octavia Škoda Octavia 3. VW Golf Ford Focus 4. VW Passat VW Golf 5. Ford Focus VW Passat 6. Ford Mondeo Opel Insignia 7. Audi A4 Audi A6 8. Opel Insignia BMW 5 9. Škoda Superb Audi A4 10. Renault Mégane Nissan Qashqai

Co warto tu jeszcze zauważyć, Polacy wyróżniają się na tle innych rynków preferencjami co do większych pojazdów. Nasz kraj był jedynym rynkiem, na którym w pierwszej dziesiątce znalazły się dwa auta z segmentu E: Audi A6 i BMW 5.

Wracając jeszcze do pierwszego miejsca, po udostępnieniu nam tego raportu, zwróciliśmy się do Carvago z prośbą o komentarz w tej sprawie i odpowiedź na pytanie, z czego według nich wynika tak dobra sprzedaż używanych aut marki Opel Astra? Oto odpowiedź jaką otrzymaliśmy:

Jakub Sulta, CEO Carvago:

Opel zyskał na tym, co straciły VW i Skoda. W minionych latach, mimo że sama marka nie cieszy się zbyt wielką renomą, konsumenci najprawdopodobniej dowiedzieli się, że zwłaszcza na rynku samochodów używanych, Opel oferuje podobną jakość jak koncern VW, ale jest bardziej przystępny cenowo. W obecnej sytuacji, kiedy ceny aut używanych dynamicznie rosną, kupujący wybierają te samochody, których stosunek jakości do ceny jest po prostu najkorzystniejszy.

Najchętniej kupowane auta używane - TOP 5 marek w Polsce

Opel wygrywa również w zestawieniu marek wśród najchętniej kupowanych samochodów używanych, którą to wybiera 7,9% kupujących. Niemniej różnice są tu niewielkie, znajdujące się na piątym miejscu Audi wybiera tylko o 1 p.p mniej - 6,9% kupujących.

1Q 2021 Udział (%) 1Q 2022 Udział (%) VW 9,0% Opel 7,9% Ford 8,5% Ford 7,8% Opel 7,6% VW 7,2% Škoda 7,3% BMW 7,0% Audi 7,0% Audi 6,9%

Źródło: Carvago.com