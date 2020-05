Sąd nie dał poszkodowanym nic więcej i dodatkowo przeciąga sprawę. Apple wypłaci drobniaki za celowe spowalnianie iPhonów

To jedna z największych afer w świecie smartfonów. Na pewno pamiętacie, że starsze smartfony Apple ze zużytą baterią były celowo spowalniane przez Apple by jak najdłużej działać na jednym ładowaniu. Jeszcze gorsze jest to, że producent nawet nie zająknął się o tym trybie i nigdy by tego nie zrobił gdyby sprawa nie wyszła na jak przypadkiem. Co w przypadku takiego zauważalnego spadku wydajności robi wtedy użytkownik? Szuka nowego smartfona, a tu akurat wystarczyłaby wymiana baterii by telefon powrócić do standardowego trybu działania. Nie jest to jakiś przeraźliwie duży wydatek, a potrafił dać urządzeniu drugie życie. O ile oczywiście użytkownik zostałby o tym poinformowany – co nie miało miejsca.

W grudniu 2017 roku świat obiegła informacja o zbiorowym pozwie, ale dopiero w marcu 2020 roku udało się ustalić ugodowe warunki odszkodowania. Niestety to drobne – zarówno dla Apple, jak i dla osób, których smartfony i nerwy zostały poszkodowane. Łącznie firma ma zapłacić 500 milionów dolarów, co daje mniej więcej 25 dolarów na głowę. Wystarczy na wymianę baterii? No nie bardzo. O ile oczywiście użytkownicy iPhonów 6 i 7 w ogóle jeszcze mają te telefony, bo przez 3 lata pewnie albo samodzielnie wymieniono baterie, albo pozbyto się telefonów. Na co komu iPhone, który działa jak ślimak?