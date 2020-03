Amerykańscy właściciele iPhone’ów 6 i 7 mogą liczyć na odszkodowanie, ale to kieszonkowe nie wystarczy nawet na wymianę baterii

Na pozew zbiorowy nie trzeba było specjalnie długo czekać, ale na ostateczne orzeczenie sądu już tak. O sprawie wiedzieliśmy już od grudnia 2017 roku, blisko rok później do pakietu doszła także kwestia spowalniania nowszych smartfonów Apple. W marcu 2020 udało się dojść do ugody, w ramach której Apple musi poszkodowanym (i walczącym w ich imieniu prawnikom) wypłacić 500 milionów dolarów. No i cóż, jest to ogromna suma pieniędzy — ale biorąc pod uwagę jak wielu było w tej sprawie poszkodowanych, zwykli użytkownicy uwzględnieni w pozwie mogą liczyć co najwyżej na jakieś 25$ na głowę. Trochę mało, biorąc pod uwagę, że wymiana baterii w starszych modelach (iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus i spółce) kosztuje obecnie 49 dolarów — a w nowszych (iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11) jeszcze dwadzieścia dolarów więcej. Trochę lepiej sprawa wygląda dla bardziej zaangażowanych w sprawę — ci użytkownicy mogą liczyć na 1500-3000 dolarów, więc chociaż będą mogli sobie kupić nowy smartfon, albo i dwa. Najbardziej opłacalne jest to dla ekipy prawników, do której trafi 90 milionów dolarów.