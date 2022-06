Statystyki są dużo lepsze niż rok temu

Zeszłoroczne badania ClickMeeting ukazały, że 53 procent ankietowanych widziało potrzebę wprowadzenia jasnych zasad podczas spotkań online., a 29 procent uważało, że uczestnicy spotkań online częściej zapominają o dobrych manierach niż w trakcie spotkań na żywo. Potwierdzał to jedynie fakt, że 73 procent ankietowanych zdarzało się podczas spotkań online zajmować swoimi sprawami w tle spotkania.

Najnowsze badanie sugeruje jednak, że 53 procent ankietowanych zauważyło przez ostatni rok poprawę w zachowaniu uczestników online – dokładnie tyle samo badanych, którzy rok wcześniej deklarowali potrzebę wprowadzenia zasad etykiety online. Jeśli chodzi o resztę - 18 procent respondentów nie zauważyło zmiany, a 29 procent stwierdziło, że nie zwraca na to uwagi.

Źródło: Depositphotos

Jesteśmy bardziej zorganizowani podczas spotkań online

ClickMeeting zwraca również uwagę na to, że 45 procent respondentów w zeszłym roku twierdziła, iż najbardziej przeszkadza im, kiedy osoba udostępniająca ekran nie ma przygotowanych materiałów i szuka ich w trakcie spotkania online. W tym roku 70 procent ankietowanych deklaruje, że przed rozpoczęciem spotkania przygotowuje notatki i pliki, które będą potrzebne. Czasami zdarza się to 22% ankietowanych, a (całe szczęście) tylko 8 procent odpowiedziało, że nie przygotowuje się w ten sposób do spotkań online.

21 procent ankietowanych przyznało się, że zdarzyło im się zakłócić spotkanie przez nagłe poszukiwanie pliku, kiedy 79% zapewnia, że nigdy nie znaleźli się w takiej sytuacji. Co również istotne, 66 procent ankietowanych powiedziało, że zanim udostępni swój ekran, sprawdza, jakie ma otwarte okna w przeglądarce i widoczne pliki na komputerze. 18% to ryzykanci, którzy tego nie robią, a pozostałe 16% decyduje się na taki ruch tylko czasami.

Źródło: Depositphotos

Coraz więcej osób traktuje spotkanie online jako faktyczne spotkanie

W zeszłorocznym badaniu ClickMeeting blisko 35 procent osób przyznało, że zdarzyło im się podczas spotkania online zajmować jedzeniem, gotowaniem, sprzątaniem, odpisywaniem na maile czy przeglądaniem mediów społecznościowych. Wtedy 38% ankietowanych powiedziało, że zdarza im się to, kiedy spotkanie jest nudne. W tym roku jest jednak dużo lepiej - 69 procent Polaków deklaruje, że podczas spotkań wycisza telefony i inne urządzenia elektroniczne, 12 procent osób dalej tego nie robi, a 19% tylko czasami. Niemniej jednak, wyniki są o niebo lepsze.

Rok temu 87 procent ankietowanych odpowiedziało, że według nich punktualne przybycie na spotkanie online i pozostanie na nim do końca jest ważne. 8% powiedziało wtedy, że ma to znaczenie tylko w przypadku prowadzącego. Jak się okazuje, pod tym względem niewiele się zmieniło. Obecnie 85 procent ankietowanych uważa punktualność za ważną, 3% osób nie ma w tym temacie zdania, a dokładnie tak samo jak rok temu, 8 procent ankietowanych uważa, że punktualność jest ważna tylko w przypadku prowadzącego. 4% osób nie zwraca jednak uwagi na punktualność.

Źródło: ClickMeeting

Stock Image from Depositphotos