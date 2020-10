Kiedy opisujemy zjawisko streamingu muzyki, jednym z najczęściej zadawanych w komentarzach pytań, jest: „Dlaczego jako przykład zawsze podawane jest Spotify”. Wszak jeżeli mówimy o takich aspektach jak wielkość biblioteki czy wysokość miesięcznej subskrypcji, usługa ta nie różni się tak bardzo od tego, co proponuje Apple czy Google. Jednak to właśnie Spotify jest najpopularniejsze, z każdym kwartalnym raportem udowadniając, że przyjęta przez firmę strategia jest skuteczna. W ostatnich trzech miesiącach firma zwiększyła liczbę użytkowników bardziej, niż ktokolwiek by się spodziewał.

Spotify ma już 320 mln aktywnych użytkowników miesięcznie

Według najnowszych danych, roczny przyrost użytkowników wynosi 29 proc. Obecnie jest to 320 mln osób względem 248 mln rok temu Wpływ na to zdecydowanie mają nowe funkcje, które są co chwile dodawane dla osób, które nie zdecydowały się na pakiet premium. Od lat strategia udostępniania większości funkcji bez dodatkowej opłaty przynosi Spotify zysk i tak jest też w tym wypadku. Odsetek osób, które wnoszą miesięczną subskrypcję wzrósł bowiem równie imponująco. Wzrost z 113 mln do 144 mln subskrybentów oznacza, że ich liczba zwiększa się o 27 proc. r/r.