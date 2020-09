Zacinające się kawałki na Spotify. To jest jakość za którą płacę?

Numer 4 na płycie, utwór Suicide zaczyna się od tego, że się… zacina. Numer 2 natomiast, Killers, w kilku miejscach bardzo chamsko przeskakuje. Oczywiście zaraportowałem ten fakt do Spotify, ale nie spodziewam się, że zostanie to kiedykolwiek naprawione. W sieci nie jest trudno znaleźć wpisy na forach, gdzie ludzie skarżą się, iż po nawet kilku zgłoszeniach nie widzieli tego, by serwis cokolwiek robił z danym kawałkiem. W takich sytuacjach uderza mnie więc jedno uczucie – bezsilność. Tutaj wychodzi to, o czym przeciwnicy Spotify mówią od… zawsze. Że twoja muzyka nie jest tak naprawdę twoja. Jeżeli coś takiego zdarzyłoby się w przypadku pliku na moim dysku, mógłbym go zgrać z płyty, bądź pobrać z sieci. Polegając w 100 proc. na serwisie streamingowym, wierzymy, że jeżeli tylko coś w nim będzie zepsute, to administracja to naprawi.

Jest tu sytuacja analogiczna do tego, gdy na płycie UDO czy Santa Cruz z niewyjaśnionych przyczyn brakowało numerów. W tamtym przypadku też nikt nie pokusił się o to, by przez 7 lat ten fakt naprawić. W komentarzach pod tamtym postem sugerowaliście mi, że powinienem dociekać, dlaczego tych utworów nie ma. Nie zgadzam się z tym – to nie po stronie użytkownika powinien leżeć obowiązek naprawiania błędów popełnionych przez serwis, któremu płaci (może nie jakieś bardzo duże, ale zawsze jednak) pieniądze. I nie, przejście na inną usługę streamingową również nie jest wyjściem z sytuacji, ponieważ dla przykładu na Apple Music wadliwych kawałków po prostu… nie ma.