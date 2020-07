W czasach izolacji społecznej taka funkcja może być dla niektórych przydatna, choć oddawanie innym kontroli nad odtwarzaną zawartością i poziomem głośności może być ryzykowne. O wiele bardziej użyteczne wydaje mi się szybkie udostępnianie linku np. w rozmowie grupowej na komunikatorze, gdzie wszyscy uczestnicy imprezy będą mogli szybko podłączyć się do sesji, by móc sterować odtwarzaniem.

Spotify – ruszyła beta nowej funkcji, która może okazać się hitem

Nowość jest testowana przez Spotify i znajduje się aktualnie w wersji beta, więc jeśli korzystacie z takiego wydania aplikacji, to powinna już się u Was pojawić, choć niektórzy donoszą nieobecność nowego przycisku. Zanim funkcja trafi do szerszego grona odbiorców na pewno minie trochę czasu, ale raczej nic nie wskazuje na to, by Spotify miałoby się z tego pomysłu wycofać, zanim nastąpi wdrożenie w publicznej wersji.