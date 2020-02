Wkrótce pośpiewacie ze Spotify, nowa funkcja coraz bliżej aplikacji

Karaoke ze Spotify. Tekst utworu wraz z zaznaczeniem obecnego fragmentu wkrótce w mobilnej aplikacji

Spotify regularnie kombinuje ze swoimi aplikacjami, co rusz przedstawiając to większe, to mniejsze nowości. I choć prawdą jest, że pod wieloma względami wyprzedzają konkurencję i oferują pakiet naprawdę fajnych rozwiązań, których próżno szukać u konkurencji. Pod względem karaoke to właśnie oni muszą nadrobić i wygląda na to, że wszyscy wyczekujący opcji wygodnego śpiewania z aplikacją mogą się szykować na aktualizację. Jak informuje Android Police, Spotify Beta 8.5.46.848 na Androida niektórym użytkownikom oferuje już tę funkcję (jej aktywacja leży po stronie serwera, a nie samej aplikacji). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, funkcja ta bazuje na ogromnej bazie serwisu Musicxmatch. Jak to wygląda w praktyce możecie podejrzeć na poniższych grafikach:

omg i just realized that spotify has lyrics feature now FINALLY YES YES YES pic.twitter.com/j4PEWzlLYI — zahra (@sushidaging) February 19, 2020

aaaaa alfin spotify con lyrics bien sin datos interesantes ajsja pic.twitter.com/WrQJgx5bHe — conejo (@kxkare) February 19, 2020

Ale żeby nie było że funkcja opracowywana jest wyłącznie z myślą o mobilnych wariantach aplikacji, to pojawiły się także grafiki z desktopowego Spotify:

Was thinking recently that the one benefit of Apple Music over Spotify is the live time lyrics, and here we are mere weeks later: Spotify lyrics! Can’t wait to see it on mobile pls 🤞 pic.twitter.com/S7qsfVcDv6 — Heather (@keeperstattoo) February 18, 2020

Ile jeszcze przyjdzie nam czekać na oficjalne wdrożenie? Tego nie wiadomo — ale prawdopodobnie karaoke na Spotify jest już na ostatniej prostej, wierzę, że nie potrwa to dłużej niż… kilka tygodni. Lepiej późno, niż później.