Spotify szuka dodatkowych przychodów. Firma sprzedaje bilety na koncerty on-line

Spotify stale rozwija skrzydła i robi co tylko może, by usatysfakcjonować akcjonariuszy. Z jednej strony nieustannie kombinuje ze swoimi aplikacjami, z drugiej mocno inwestuje w dział z podcastami, a w niektórych krajach podnosi ceny abonamentu. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że firma doszła do ściany i musi znaleźć nowe źródła dochodów, które zadowolą akcjonariuszy. No i szukają gdzie się tylko da — dlatego streamingowy gigant wchodzi właśnie w sprzedaż biletów na koncerty w streamingach.

Koncerty on-line kupisz teraz na Spotify. Bilety kosztują 30 złotych

Firma wystartowała właśnie ze sprzedażą biletów na streamingowe koncerty — i już teraz można nabyć wejściówki na show The Black Keys, Rag’n’Bone Man, Bleachers, Leona Bridgesa czy girl in red. Co ważne: koncerty te nie będą dostępne non-stop, ale mimo iż zostały nagrane wcześniej — będą „emitowane” za pośrednictwem platformy w konkretnych dniach. Obecnie zapowiedziane wydarzenia planowane są między 27 maja, a 24 czerwca — ale prawdopodobnie będzie ich regularnie przybywać. Ile kosztuje wstęp na takie internetowe show? Przyznam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony — bo choć Amerykanie muszą zapłacić 15 dolarów, u nas cena jest znacznie bardziej korzystna — za każdy bilet zapłacimy 30 złotych. Myślę, że jest to naprawdę sprawiedliwa cena, dostosowana do tutejszych realiów: