Spotify podnosi ceny – także w Europie

Podwyżki Spotify – jest drożej, ale bazowa cena podstawowego pakietu pozostaje bez zmian

Podwyżki dotyczą różnych planów — w zależności od szerokości geograficznej. I tak oto w Stanach Zjednoczonych bez zmian pozostaną płatności za Duo, Premium oraz plan studencki — i podwyżka dotyczyć będzie wyłącznie opcji rodzinnej, która nie będzie kosztować już 14,99 dolarów, a od tego miesiąca użytkownikom przyjdzie zapłacić 15,99 dolarów. Niby niewiele (zwłaszcza w kontekście podpinania do niego kilku kont), ale po latach stagnacji coś się rusza. USA to jednak jeszcze nie koniec — bowiem podwyżki trafiają także na inne kontynenty, w tym do Europy. W Wielkiej Brytanii dotyczą one nie planu dla Studentów (z 4,99 funta, do 5,99 funta), Duo (z 12,99 funta, do 13,99 funta) oraz planu rodzinnego (z 14,99 funta, do 16,99 funta). Jak informuje redakcja The Verge, w niektórych europejskich krajach plany studenckie i Duo podrożeją o euro, zaś plan rodzinny z 14,99 euro do 17,99 euro. Na Starym Kontynencie podwyżki mają zostać wprowadzone dopiero w przyszłym miesiącu.

Na tę chwilę nie wiadomo nic na temat podwyżek cen Spotify w Polsce. Na stronie głównej zabrakło jakichkolwiek informacji na ten temat, nie otrzymałem też żadnej wiadomości dotyczącej zmiany cen. Ale jako że sam z usługi korzystam już niezwykle rzadko i trzymam ją głównie z sentymentu i łatwego dostępu do gromadzonych przez lata playlist, nawet bym się na nią ucieszył. Miałbym ostateczną wymówkę by zostać wyłącznie przy Apple Music, które opłacam w ramach wyjątkowo opłacalnego pakietu Apple One.