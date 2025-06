Spotify oddaje władzę w ręce użytkowników. To pierwsza taka aktualizacja od 10 lat

Od lat poniedziałki na Spotify zaczynają się dla wielu od sprawdzenia, co tym razem przygotował dla nich algorytm aplikacji. To właśnie ta cotygodniowa playlista, która miała być oknem na nowe muzyczne światy, stała się dla milionów użytkowników jednym z najważniejszych elementów platformy. Jednak nawet najlepsze algorytmy czasem zawodzą, a użytkownicy coraz częściej narzekali na powtarzalność i nietrafione propozycje. Spotify postanowiło więc wsłuchać się w głos społeczności i wprowadzić zmiany, które mogą na nowo rozpalić miłość do muzycznych odkryć.

To pierwsza aktualizacja od 10 lat, kiedy wprowadzono cotygodniowe odkrywanie

Spotify po dekadzie od premiery jednej ze swoich najbardziej rozpoznawalnych funkcji — playlisty Discover Weekly — przeprowadza największą aktualizację w jej historii. Od teraz użytkownicy otrzymają możliwość personalizacji rekomendacji według wybranych gatunków muzycznych. To przełomowa zmiana, która może na nowo zdefiniować sposób, w jaki poznajemy nową muzykę na tej platformie.

Spotify

Nowa funkcja polega na dodaniu przycisków z nazwami gatunków, takich jak pop, R&B czy funk, na górze playlisty Discover Weekly. Wystarczy wybrać interesującą nas kategorię, a algorytm Spotify zacznie podsuwać nam propozycje bliższe naszym aktualnym preferencjom. To odpowiedź na liczne głosy użytkowników, którzy narzekali, że playlisty coraz częściej powtarzają te same utwory i nie trafiają w ich gust muzyczny.

Według danych Spotify, utwory z Discover Weekly zostały odtworzone już ponad 100 miliardów razy, a aż 77% odsłuchów pochodzi od artystów uznawanych za wschodzących. Nowa opcja personalizacji dostępna jest dla subskrybentów Spotify Premium w sekcji „Made for You”, gdzie po zaktualizowaniu aplikacji pojawią się nowe kontrolki wyboru gatunków.

To nie jedyna zmiana, jaką wprowadza Spotify. W ostatnim czasie platforma zyskała również odświeżony wygląd playlisty Discover Weekly oraz nowe narzędzia, takie jak możliwość „usypiania” utworów, które nas znudziły, czy podgląd rekomendowanych piosenek, zanim trafią do kolejki. Wszystko to pokazuje, że Spotify stawia na coraz większą personalizację i oddaje użytkownikom realny wpływ na to, czego słuchają.

