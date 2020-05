Audiobook dostępny za darmo w Spotify

Audiobook będzie publikowany w formie filmów co tydzień na stronie HarryPotterAtHome oraz w ramach specjalnego, dostępnego za darmo podcastu na Spotify. Kolejne rozdziały pierwszje książki, Harry Potter i Kamień Filozoficzny, będą czytać znane i lubiane nazwiska ze świata rozrywki, muzyki, sportu, a także magii. Swoich głosów użyczą między innymi David Beckham, Stephen Fry, Dakota Fanning, Claudia Kim, Eddie Redmayne czy Noma Dumezwen, co oznacza, że audiobook dostępny będzie tylko w języku angielskim. Narratorem pierwszego rozdziału, „The Boy Who Lived”, jest odtwórca roli Harry’ego Pottera, Daniel Radcliffe.

Niestety z racji panującej pandemii, nagrania wykonywane są w domowych warunkach i to słuchać w ścieżce dźwiękowej, przynajmniej w przypadku pierwszego rozdziału. Miejmy nadzieję, że dalej będzie już tylko lepiej. Każdy kolejny rozdział będzie publikowany co tydzień, aż do połowy sierpnia bieżącego roku. Może to być świetna okazja aby połączyć przyjemne z pożytecznym i podszkolić się z języka angielskiego ;-).

Nagrania kolejnych rozdziałów w formie audio będą dostępne za darmo dla rodzin na całym świecie w serwisie Spotify oraz dla subskrybentów planu Premium Family w serwisie Spotify Kids na wybranych rynkach. Filmy z tych nagrań będą publikowane wyłącznie na stronie HarryPotterAtHome. Rozdział pierwszy, „The Boy Who Lived”, jest dostępny od dziś w serwisie Spotify. Miłego słuchania.