Spotify szykuje przełom, ale nie tam, gdzie trzeba. Tę nowość wykorzystałbym zupełnie inaczej

Nic tak nie interesuje teraz Spotify, jak podcasty

Zaangażowanie Spotify w rozwój usługi służącej twórcom i słuchaczom podcastów nie ustaje. Część z Was zapewne zamknie kartę z tym tekstem już po pierwszym natknięciu się na słowo podcast, ale są to materiały, których popularność i znaczenie nabierają na sile. Poczynione wydatki, sięgające ponad pół miliarda dolarów, muszą zacząć przynosić przychody, dlatego Spotify nie ustaje w staraniach uczynienia swojej platformy atrakcyjną dla obydwu stron mikrofonu/słuchawek.

Dla słuchaczy dobrymi wieściami mają być bogaty katalog i… treści dostępne na wyłączność. Nie wiem, czy wszyscy będą w pełni zadowoleni z braku swobody w dobieraniu platformy do słuchania podcastów, ale najwyraźniej nadchodzą inne czasy. W nich usługi z podcastami będą przypominać kanały telewizyjne i serwisy VOD z własnymi, niedostępnymi nigdzie indziej treściami. Spotify zaangażowało już Joe Rogana oraz Kim Kardashian i można być pewnym, że to nie koniec takich kontraktów.

Klikalne reklamy w Spotify w podcastach

Równocześnie Spotify pragnie nakłonić niezależnych twórców do wybierania właśnie ich platformy, jako tej najbardziej dochodowej. W jaki sposób? Obecność reklam w podcastach już nikogo nie dziwi, ale chyba nie jeden ze słuchaczy próbował wpisywać na klawiaturze podawany werbalnie adres lub kod, które nie znalazły się w opisie odcinka.

Odpowiedzią na takie sytuacje ma być nowa funkcja Spotify pozwalająca niejako zagnieździć linki (zakończone np. kodem promocyjnym) w konkretnym odcinku. Zrzut ekranu, który znalazł się w Sieci, prezentuje sekcję „Sponsorzy odcinka”, w której znajdują się klikalne linki. Widoczne jest to już w takich podcastach jak Last Podcast on the Left i Herrengedeck. Uruchomiona została też technologia Streaming Ad Insertion, która zamieszcza reklamy wewnątrz odcinków w trakcie odsłuchiwania. Reklamy mogą więc być personalizowane na różne sposoby. SAI działa tylko na podcastach własnych/oryginalnych Spotify, których ma być setka.

Taka nowość w Spotify mogłaby posłużyć wszystkim

Jak można by wykorzystać powyżej opisany mechanizm linkowania w innych miejscach. Bardzo chętnie zapoznałbym się z historią, kulisami lub ciekawostkami danego utworu, więc wykonawcy mogliby w ten sposób odsyłać fanów do swoich stron internetowych lub innych treści na Spotify. Mając już gotowy mechanizm, Spotify mogłoby się pokusić o taki ukłon w stronę słuchaczy muzyki, bo przecież podcasty to nie wszystko.

Źródło: The Verge