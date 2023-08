Spotify na 3 miesiące za darmo. Jak skorzystać z promocji?

Kilkanaście dni temu Spotify zapowiedziało podwyżki cen abonamentów. Choć tym razem cennik w Polsce się nie zmieni, niektórym ten ruch się nie spodobał. Jak się można było tego spodziewać, największa platforma muzyczna straciła część użytkowników, którzy nie chcą płacić więcej. Ci, którzy z planów premium jeszcze nie korzystali, mają okazję wypróbować je teraz za darmo - i to przez 3 miesiące. Co należy zrobić?

Spotify na 3 miesiące za darmo. Wystarczy komunikator

Nowa promocja dla nowych użytkowników Spotify Premium skierowana jest do użytkowników komunikatora Viber. To dość mało znany w Polsce, ale stale rozwijany komunikator, za który odpowiada Rakuten - jedna z największych japońskich platform medialnych. Viber możecie pobrać na swoje urządzenie mobilne ze sklepu App Store, Google Play lub AppGallery oraz ze strony oficjalnej na komputery Mac i PC (choć tu wymagana jest aktywacja z poziomu telefonu). Po zarejestrowaniu konta w komunikatorze w aplikacji powinno pojawić się powiadomienie z ofertą specjalną i unikalnym kodem, który umożliwia aktywowanie 3-miesięcznego, darmowego dostępu do Spotify Premium. Kod należy zrealizować na stronie Spotify wpisując kod i postępując zgodnie z instrukcją. Po 3 miesiącach abonament w wysokości 19,99 zł będzie naliczany automatycznie - warto więc pamiętać o wcześniejszym zrezygnowaniu z przedłużenie jeśli nie chcecie z niego korzystać.

Spotify Premium Individual to podstawowy abonament dla jednej osoby korzystającej z jednego z najpopularniejszych serwisów muzycznych. To jego użytkownicy mogą pobierać muzykę, nie martwić się blokami reklamowymi, ręcznie wybierać utwory których chcą aktualnie słuchać, pobierać utwory, a także pomijać piosenki na które nie mają obecnie ochoty. Promocja na 3 miesiące darmowego Spotify Premium ważna jest do 24 lipca 2024 roku. Warto jednak pamiętać, że jest dostępna wyłącznie dla użytkowników, którzy nie korzystali jeszcze z wersji Premium. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by założyć nowe konto.