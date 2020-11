Wyciekło 350 tysięcy loginów i haseł użytkowników Spotify

To nie Spotify padło ofiarą ataku, ale wyciek dotyczy haseł ich użytkowników

Eksperci cyberbezpieczeństwa z vpsMentor odnaleźli ważącą ponad 72 GB bazę danych, co wiąże się z zagrożeniem aż do 350 tysięcy użytkowników Spotify. Jak doszło do wycieku? Konkretów nie podano, ale najprawdopodobniej chodzi o jakiś zewnętrzny serwis lub aplikację, która spinała się z popularnym serwisem muzycznym. Jakie dane wyciekły? Loginy i hasła oraz adresy e-mail użytkowników Spotify, jak również informacje o tym, w jakim kraju zamieszkują. Wyciek zawierał też najprawdopodobniej wiele adresów IP serwerów, z których korzystali użytkownicy usługi oferującej dostęp do muzyki.

Cyberprzestępcy zastosowali technikę „wypychania poświadczeń”, która poprzez przejęcie (kradzież) danych z innych baz pozwala uwierzytelnić się do innych serwisów. Jest ona skuteczna wtedy, kiedy ofiara wykorzystuje te same poświadczenia – w tym również te same hasła – do różnych portali.

– czytamy na cyberdefence24.pl

Ciekawe jest natomiast to, że informacja o wycieku pojawiła się w sieci dopiero teraz, cała sprawa rozgrywała się bowiem w lipcu tego roku. Co zrobiło Spotify? Wysłało do tych użytkowników wiadomości potwierdzające zresetowanie hasła. Warto jeszcze raz podkreślić, że to nie Spotify padło ofiarą ataku i to nie serwis muzyczny jest winny wyciekowi.

Czy ktoś z Was dostał w ostatnim czasie informację o zresetowaniu hasła Spotify? U mnie na szczęście taka wiadomość nie pojawiła się w skrzynce.

