Max wkurzy użytkowników. To koniec współdzielenia kont

Jak zapowiedzieli tak zrobią. Platforma Max szykuje się do walki ze współdzieleniem kont. Pierwsze kroki w temacie już za kilka dni.

Platforma Max już wiele miesięcy temu informowała, że w pocie czoła przygotowuje się do walki ze współdzieleniem kont przez użytkowników. Netflix pokazał wszystkim, że mimo iż wielu nie wróżyło im sukcesu - ta akcja naprawdę się udała. Dlatego trudno się dziwić, że konkurencja bierze z nich przykład.

Dotychczas nie wiedzieliśmy jednak kiedy Max zabierze się za tę kwestię na poważnie i kiedy wprowadzone zmiany wejdą w życie. Teraz jeden z prezesów, JB Perette, zdradził konkretne plany, jakie platforma ma w tym temacie.

Max rusza na walkę ze współdzieleniem kont. Pierwsi użytkownicy odczują to już w najbliższych dniach

JB Perette podczas wczorajszej konferencji zorganizowanej przez Wells Fargo odpowiedział na nurtujące wielu użytkowników pytanie, kiedy rozpocznie się walka platformy z użytkownikami, którzy współdzielą konto z rodziną i przyjaciółmi... naciągając nieco zasady regulaminu. Jak przyznał prezes: informacje o zmianach i potencjalnych problemach dotrą do pierwszych użytkowników w ciągu około tygodnia.

Jednak na poważnie walka ze współdzieleniem kont ma ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wtedy też platforma doczeka się nowej opcji, by dodać nowego użytkownika. Można prawdopodobnie założyć, że podobnie jak ma to miejsce u konkurencji -- za dodatkowe miejsce można będzie dopłacić. Pojawia się także pytanie o to, jak skrupulatna będzie ta walka i kontrola. Netflix faktycznie napsuł trochę krwi użytkownikom, ale właściwie tuż po wdrożeniu blokad współdzielenia kont na szerszą skalę byliśmy świadkami wielu kreatywnych obejść tych ograniczeń. Więc kto chciał dzielić, ten i tak dzieli.

