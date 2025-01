Gigant przestał bagatelizować Polaków. W końcu zapłacimy w złotówkach

Battle.net to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych launcherów do gier, którego z pewnością posiada na swoim komputerze każdy fan gamingu. Można tam dokonywać zakupów w całej serii współczesnych gier Call of Duty, Warcraft, Diablo czy Starcraft, choć dotychczas tylko w obcej walucie, co przez lata było powodem narzekania społeczności gier Activision Blizzard. W końcu jednak gigant wysłuchał Polaków i udostępnił możliwość korzystania ze złotówek.

Koniec z euro – od teraz zakupy w Battlenet zrobimy przy pomocy polskiej waluty

Dotychczas wszelkie zakupy w Battlenet musiałby być realizowane w euro, a to nie jest do końca wygodna metoda robienia zakupów dla graczy z Polski. Te czasy jednak minęły, bo od teraz Blizzard zmienia zasady i nareszcie dopuszcza złotówki do swojego wirtualnego sklepu. W oficjalnym komunikacie przesłanym do graczy czytamy:

„Zawsze staramy się znaleźć nowe sposoby na ułatwienie graczom z całego świata kupowania w sklepie Battle.net i zarządzania swoim kontem. Jako część tych starań regularnie sprawdzamy, jakie waluty obsługuje nasz sklep oraz jakie kolejne powinniśmy dodać. To ułatwi dokonywanie płatności i pozwoli na zredukowanie lub wyeliminowanie dodatkowych opłat, jakie nalicza twój wydawca karty za przewalutowanie”.

Blizzard poinformował także, że euro dostępne na kontach graczy zostanie zamienione na złotówki w przeciągu 30 dni od otrzymania komunikatu. Wchodząc na stronę sklepu zobaczymy, że zmiany już weszły w życie, dzięki czemu opłaty za przewalutowanie odchodzą w zapomnienie.

Stock image from Depositphotos