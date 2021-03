Spis Powszechny – co to, na co mi to potrzebne?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, to nic innego jak ankieta do wypełnienia, w której podajemy informacje o swoim statusie ekonomicznym i zawodowym, warunkach zamieszkania, poziomie wykształcenia czy o naszym wyznaniu religijnym.

Wyniki tej ankiety stanowią później niezbędną bazę dla jednostek administracji publicznej ogólnokrajowej i regionalnej, pomocną między innymi w przyznawaniu dotacji dla potrzebujących jej gmin, kształtowaniu budżetu dla poszczególnych jednostek terytorialnych, polityki oświatowej czy przyznawaniu środków na ochronę zdrowia w różnych regionach kraju.

Spis Powszechny – lista pytań w ankiecie

GUS w celu przygotowania obywateli do obowiązkowego spisu powszechnego, przeprowadzanego tym razem przez internet z uwagi na pandemię, udostępnił już wcześniej listę pytań, która pojawi się od jutra w ankiecie.

Formularz do samospisu zaprojektowany został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie. Tym samym nie należy utożsamiać liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie pytań z liczbą wszystkich pytań, na które dana osoba będzie udzielała odpowiedzi, ponieważ będzie to wynikało z indywidualnej sytuacji respondenta (np. wieku, jego historii migracyjnej, statusu na rynku pracy, bycia osobą z niepełnosprawnościami itp.).

W pierwszej części odpowiadamy na pytania dotyczące naszych danych osobowych. Wystarczy, że jedna z osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe wypełni ankietę spisu powszechnego, bo w jednym z dalszych pytań odnoszących się do osób zamieszkałych w naszym mieszkaniu, będziemy wypełniać kwestionariusz osobowy dla każdej z nich z osobna.

Po wypełnieniu danych osobowych, przejdziemy do szczegółowych pytań. W szczególności będą to pytania odnoszące się do naszego wykształcenia, wyznania, wykonywanej pracy czy miejsca i warunków zamieszkania.

Każde kolejne pytanie, które będzie się nam wyświetlało w formularzu będzie uwarunkowane poprzednim. Dla przykładu, jeśli odpowiemy iż samodzielnie zamieszkujemy dane mieszkanie, przeskoczymy konieczność wypełniania formularzy osobowych innych osób w naszym gospodarstwie domowym. W zasadzie takie osoby najszybciej wypełnią tę ankietę, osobiście całość w takim przypadku zajęła mi jakieś 5 minut.

Przy części osobistych pytań dostępna będzie opcja zaznaczenia, iż nie chcemy na nie odpowiadać, co pozwoli przejść nam do innych pytań formularza spisu.

Pod jakim adresem dostępna będzie ankieta Spisu Powszechnego?

Od jutra formularz ankiety Spisu Powszechnego dostępny będzie pod tym adresem – nsp2021.spis.gov.pl. Przed przystąpieniem do wypełniania tej ankiety, potrzebne będzie wcześniejsze zalogowanie się dla potwierdzenia naszej tożsamości. Będziemy mogli to zrobić na trzy sposoby. Najszybszą i najprostszą metodą będzie zalogowanie się Profilem Zaufanym na portalu rządowym GOV.pl lub przy pomocy serwisu transakcyjnego naszego banku.

Jeśli nie mamy założonego Profilu Zaufanego do ankiety będziemy mogli zalogować się podając nasz PESEL oraz indywidualnie zdefiniowane hasło dostępu. Z kolei cudzoziemcy, który na ostatni dzień marca czasowo zamieszkiwali lub przebywali na terenie Polski i nie posiadają numeru PESEL, skorzystają z trzeciej metody zalogowania się adresem e-mail i podobnie indywidualnie zdefiniowanym hasłem dostępu.

Ankietę Spisu Powszechnego będzie można wypełnić od jutra, czyli od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Jeśli w tym czasie nie będziemy mieli możliwości wypełnić jej przez internet, konieczne będzie zgłoszenie tego faktu pod numerem telefonu 22 279 99 99. W takim przypadku obowiązek udziału w Spisie Powszechnym będziemy mogli wypełnić telefonicznie lub osobiście przy pomocy rachmistrza spisowego.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny.