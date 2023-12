Spider-Man 4 - kiedy premiera

Mimo potwierdzenia już dwa lata temu przez Sony i Marvel, że nowa część Spider-Mana w ramach Marvel Cinematic Universe powstanie, wciąż brak oficjalnej daty premiery dla tego filmu. Niemniej jednak, źródła z branży - jak zawsze - dostarczają nowych informacji na temat fabuły i daty premiery. Ta bowiem związana jest z debiutami innych filmów, które będą częścią nowej fazy MCU, której też nieodłącznym elementem stanie się nie tylko film, ale postać samego Spider-Mana.

Spodziewamy się, że "Spider-Man 4" stanie się ważnym elementem Avengers 6, znanego również jako "Secret Wars". Kiedy możemy spodziewać się premiery? Nowy raport sugeruje, że Marvel rozpocznie zdjęcia do Spider-Man 4 w 2025 roku, a "Avengers 5: The King Dynasty" zacznie się kręcić pod koniec 2024 roku.

Czy Tom Holland zagra Spider-Mana/Petera Parkera

Brak ogłoszeń dotyczących Spider-Mana 4 nie dziwi. Są cztery dla których brakuje informacji na temat nowej odsłony filmu i bardziej przybliżonej daty premiery produkcji. Musimy pamiętać, że Tom Holland zdecydował się na przerwę od aktorstwa i w wielu wywiadach podkreślał, że dopiero odpowiednio opowiedziana historia oraz ciekawy scenariusz będą w stanie przekonać go do powrotu do roli Człowieka Pająka. Kolejna rzecz, to strajk scenarzystów i aktorów w Hollywood, który spowodował ogromne opóźnienia i na pewno miał wpływ na to, jak toczyły się losy rozwoju nowego filmu z postacią Toma Hollanda.

Na tym nie koniec problemów szefostwa Marvela, bo uniwersum dodatkowo boryka się z kwestią jakości po dość nieudanym roku - ostatnie filmy i seriale nie robiły najlepszego wrażenia i właśnie w takim kontekście mówi się o całym MCU. Na koniec, problematyczna sytuacja Jonathana Majora wpłynęła bezpośrednio na losy MCU, co wymaga czasu na dostosowanie planów dla Avengers 5 i Avengers 6, gdyż kolejna odsłona, która miała skupiać się właśnie na postaci Kanga, prawdopodobnie zostanie przepisana lub dostosowana pod innego aktora. Czy zwykła podmiana gwiazdy w roli głównej jest możliwa?

Daty premiery obu filmów są obecnie planowane na maj 2026 i maj 2027, ale najprawdopodobniej zostaną opóźnione - Marvel nie miał wystarczająco dużo czasu, by przygotować . To nie tylko kwestia Majora, ale także strajków. Avengers 5 i Avengers 6 nie mogą trafić do kin przed premierą innych ważnych przygód w MCU.

Obsada i przeciwnicy w Spider-Man 4: New Home

Obsada Spider-Man 4 pozostaje niepewna, zwłaszcza po zakończeniu "Spider-Man: Bez drogi do domu". Istnieje szansa, że Zendaya i Jacob Batalon nie powrócą jako MJ i Ned, ale liczymy, że oboje zgodzą się na ponowne wcielenie się w swoje role. Na pytanie, czy Tony Watts będzie ponownie reżyserować, a Holland i Zendaya wrócą, przewodniczący Sony, Tom Rothman wyraził nadzieje, że cała grupa powróci.

Jednakże, w wywiadzie 1 grudnia, Holland stwierdził, że choć toczą się aktywne rozmowy na temat Spider-Man 4, zdecydowałby się na kolejny film tylko wtedy, gdyby był "wartościami postaci". Co do Tobeya Maguire'a i Andrew Garfielda, nie spodziewajmy się ich ponownego pojawienia się w obsadzie w nowym filmie o Spider-Manie. Obaj wyrazili chęć powrotu, ale ostatni film umieścił ich z powrotem w ich własnych uniwersach, więc byłoby to trochę dziwne, gdyby ponownie się pojawili. Ostatnie plotki sugerują obecność wielu złoczyńców w Spider-Man 4, ze wskazaniem na możliwy powrót Thomasa Haden Churcha jako Sandmana.

Czy nowy Spider-Man będzie filmem, który ostatecznie połączy uniwersum Sony Spider-Man Universe z MCU? Venom w wykonaniu Toma Hardy'ego pojawił się w scenie po napisach "Spider-Man: Bez drogi do domu", więc wydaje się, że został przeniesiony do MCU. Jednak w kontekście nadchodzącego filmu "Venom 3" trudno spekulować, czy Sony zdecydowałoby się nakręcić całą produkcję z akcją w MCU.

Drugi z (anty)bohaterów, Morbius, spotkał się z Vulturem Michaela Keatona, czyli czarnym charakterem MCU z pierwszego filmu Spider-Mana Toma Hollanda, ale to wcale nie potwierdza jakoby połączenie między wymiarami było stałe. A co z pozostałymi? Chociaż "Madam Web" jest przedstawiana jako "samodzielny" film, to po ewentualnym sukcesie filmu może zapaść decyzja, że obydwie bohaterki "Spider-Women" i "Spider-Girl" dołączą do MCU w ramach mniej lub bardziej skutecznego łączenia uniwersów.

Źródła: 1, 2, 3.