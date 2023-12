Najważniejsze premiery - filmy i seriale na przerwę świątęczną

Ferrari

Enzo Ferrari, były kierowca rajdowy, przeżywa obecnie najtrudniejszy moment w swoim życiu. Jego firma, którą wraz z piękną żoną, Laurą, buduje od 10 lat, stoi na skraju bankructwa. Śmierć syna rzuca tragiczny cień na dotychczas szczęśliwe życie rodziny Ferrari. W obliczu tego dramatu Enzo podejmuje decyzję o postawieniu wszystkiego na jedną kartę i wzięciu udziału w jednym z najtrudniejszych wyścigów na świecie - Mille Miglia, czyli rajdzie przez całe Włochy o długości ponad 1500 kilometrów. Dla niego, zwycięstwo w tym wyścigu, to jedyna szansa na ocalenie swojej firmy, a przegrana oznaczałaby utratę wszystkiego.

W kinach od 29 grudnia

Dream Scenario

Anglojęzyczny debiut Kristoffera Borgliego eksploruje społeczny fenomen stawania się viralem. Zdobywca Oscara Nicolas Cage ("Zostawić Las Vegas") wciela się w rolę niezdarnego profesora, który pewnej nocy staje się celebrytą szczególnej kategorii. Z nieznanych przyczyn zaczął masowo pojawiać się w cudzych snach. W filmie z Nicolasem Cage'em zobaczymy między innymi: Julianne Nicholson ("Jestem najlepsza. Ja Tonya", serial HBO "Mare z Easttown"), Michaela Cerę ("Juno", "Barbie"), Tima Meadowsa ("Wredne dziewczyny", serial "The Office").

W kinach od 29 grudnia

Berlin

Czas na wzięcie udziału w jednym z najbardziej niezwykłych napadów z udziałem kultowej postaci granej przez Pedro Alonso. Czas na serial, w którym Alonso powraca jako hedonistyczny i błyskotliwy Berlin. Pojawią się nowi członkowie gangu Berlina: Michelle Jenner w roli Keili, wirtuozki inżynierii elektrycznej, Tristán Ulloa jako Damian, profesor z filantropijnym zacięciem i powiernik Berlina, Begoña Vargas jako Cameron, kamikaze nie zważający na ryzyko, Julio Peña Fernández w roli Roi, ucznia i lojalnego pomocnika Berlina oraz Joel Sánchez jako Bruce, nieustępliwy człowiek czynu. Co istotne, Itziar Ituño i Najwa Nimri powrócą do ról policjantek, Raquel Murillo i Alicji Sierra, które znamy z "Domu z papieru".

Na Netflix od 29 grudnia

Już mnie nie oszukasz

Serial ukazuje losy Mayi Stern (w tej roli Michelle Keegan), która stara się zmierzyć z brutalnym morderstwem swojego męża, Joego (grany przez Richarda Armitage'a). Maya, próbując powrócić do normalności, postanawia zainstalować kamerę w swoim domu, aby lepiej chronić swoją córkę. Jednak to, co rejestruje kamera, przynosi szok i zdezorientowanie. W jej własnym domu pojawia się tajemniczy mężczyzna, którego Maya rozpoznaje natychmiast. To wydarzenie rzuca nowe światło na tragedię, w jakiej się znalazła, otwierając przed nią nieznane tajemnice i komplikacje.

Na Netflix od 1 stycznia

Konsjerżka Pokémonów

Netflix regularnie dostarcza nam nowych produkcji ze świata Pokemonów, a na koniec tego roku przygotowano coś wyjątkowego. Nowy serial powstały przy użyciu technologii animacji poklatkowej opowiada historię Haru, nowej konsjerżki. Śledzimy jej losy, gdy dołącza ona do doświadczonej ekipy opiekującej się Pokémonami. Haru, starając się obsługiwać gości jak najlepiej, jednocześnie przeżywa liczne przygody. W toku swojej pracy nawiązuje także nowe przyjaźnie i codziennie dowiaduje się o sobie czegoś nowego.

Na Netflix od 28 grudnia