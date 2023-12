Joker i Harley Quinn na nowych zdjęciach. Kiedy premiera "Joker: Folie à Deux"?

"Joker" z 2019 roku z pewnością jest jednym z tych filmów, który zaskoczył wielu. Produkcja ta wzbudziła wiele kontrowersji i zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów. Od pewnego czasu wiadomo było, że planowany jest sequel a jakiś czas poznaliśmy jego oficjalny tytuł "Joker: Folie à Deux". Choć były plotki, że zwiastun kontynuacji pokazany będzie przy okazji premiery filmu "Aquaman i Zaginione Królestwo", studio Warner Bros. nie zdecydowało się na jego wczesną promocję. I nie ma się co dziwić. Szczątkowe informacje i plotki podkręcają atmosferę przed długo wyczekiwaną kontynuacją hitu, w którym Joker gra pierwsze skrzypce.

Źródło: Todd Phillips @ https://www.instagram.com/p/C1SvrNmpAmX

Nie przeszkadza to jednak reżyserowi, który od czasu do czasu w swoich mediach społecznościowych publikuje zdjęcia ze swojej najnowszej produkcji. Tak też się stało przy okazji świątecznych życzeń. Todd Philips na swoim Instagramie udostępnił dwa zdjęcia, na których widzimy zarówno samego Jokera jak i towarzyszącą mu na ekranie Harley Quinn. Wszystko klimatyczne i bardzo tajemnicze. Podobnie jak sam film, który ma być połączeniem thrillera z musicalem, co z pewnością niektórym widzom może się nie spodobać. Nie da się jednak ukryć, że twórcy szykują dla fanów uniwersum ciekawe podejście do tematu jednego z najważniejszych złoczyńców w uniwersum DC.

"Joker: Folie à Deux" na nowych zdjęciach. Kiedy premiera?

Na drugiego Jokera jednak jeszcze trochę poczekamy. Już w 2022 r. wiadome było, że nowy film Todda Phillipsa w kinach pojawi się dopiero w 2024 r. Jego premiera zaplanowana jest na 4 października, więc przed nami niemal rok czekania na szczegóły związane z tą produkcją. Zamieszczane przez reżysera zdjęcia nie zdradzają zbyt wiele, ale pokazują kierunek, w jakim twórcy zmierzają z kontynuacją hitu z 2019 r. Na ekran powróci fantastyczny w swojej roli Joaquin Phoenix, któremu towarzyszyć będzie Lady Gaga wcielająca się w postać Harley Quinn. Czekacie?