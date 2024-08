NFC z trzech stron smartfona odmieni płatności zbliżeniowe

Technologia NFC ma różne zastosowania, przy wykorzystaniu których to nie bardzo zastanawiamy się nad tym, w którym miejscu mamy antenę i jak przyłożyć urządzenie do odbiornika, zwykle robimy to automatycznie i intuicyjnie.

Nieco inaczej jest w najpopularniejszym i najczęstszym zastosowaniu, czyli przy płatnościach zbliżeniowych, które to sferyczne NFC mogły by znacznie usprawnić - zwłaszcza na kasach samoobsługowych. Dobrym przykładem są tu takie kasy w Lidlu, gdzie terminale przeważnie schowane są pod jakimiś półkami z drobnicą i gdzie nie mieści się smartfon. Ewentualnie jak już się mieści, to i tak trzeba go wyciągnąć, by potwierdzić na przykład Face ID płatność.

Li Cao, Senior Manager, NFC Department of Infinix:

Nasze zaangażowanie w innowacje i zrozumienie potrzeb użytkowników skłoniło nas do stworzenia rozwiązania, które nie tylko zwiększa funkcjonalność urządzeń, ale także zapewnia bezpieczeństwo i wygodę naszych odbiorców. 720° SphereTech NFC znacząco poprawia korzystanie z NFC, oferując płynne, niezawodne i bezpieczne działanie pod wieloma kątami.

Sferyczne NFC nie wymaga precyzyjnego przykładania smartfona do terminala, bo umożliwia korzystanie z niego z trzech stron - tradycyjnie z tyłu oraz dodatkowo od góry i z przodu urządzenia. Zastosowane w tej technologii rozwiązania zwiększają obszar odczytu aż o 200%, ale też jednocześnie zasięg o 100%.

Przydatne będzie to zwłaszcza z przodu smartfona - w opisywanej wyżej sytuacji kas samoobsługowych, nie będzie trzeba tak bardzo zbliżać urządzenia do terminala i dzięki temu od razu będzie można potwierdzić biometrią płatność.

Z kolei odczyt od góry smartfona niewiele tu pomoże, bo i tak trzeba później go obrócić do potwierdzenia płatności. Niemniej w innych zastosowaniach NFC - niewymagających autoryzacji odciskiem palca czy skanem twarzy, jak najbardziej również powinno to usprawnić i przyspieszyć cały proces.

Warto tu jeszcze wspomnieć, iż w zaawansowanych funkcjach bezpieczeństwa tego rozwiązania, znajdzie się opcja zdalnego wyłączenia funkcji NFC, w razie zgubienia lub kradzieży urządzenia.

Źródło: Infinix.