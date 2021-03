Intel Rocket Lake – specyfikacja procesorów

Premiera nowych procesorów Intela według przecieków ma mieć miejsce w połowie marca, ale do sprzedaży trafią one dopiero pod koniec miesiąca. Ofensywa ma być bardzo liczna, bo firma ma sporo do nadrobienia względem AMD. Rodzina procesorów Rocket Lake powinna całkiem nieźle się w tym aspekcie spisać. Poza 8 rdzeniami które będą standardem zarówno dla układów Core i7 jak i Core i9, mamy też całkiem nową architekturę bazującą na rozwiązaniach znanych z układów produkowanych w litografii 10 nm. To powinno zapewnić wzrost wydajności o około 18% względem poprzedniej generacji, przy zachowaniu takiego samego taktowania. Co więcej nowa seria to również wsparcie dla najnowszych technologii, w tym PCIe 4.0.

Jedyny minus? Nowe procesory nadal będą powstawać w litografii 14 nm dlatego ich TDP może wynosić nawet 125 W. Pomimo, że proces 14 nm jest już bardzo dojrzały, to jednak pewnych aspektów technologicznych nie da się przeskoczyć. W związku z tym zużycie energii musi być większe, tym bardziej, że taktowanie procesorów sięga nawet 5,3 GHz. Co ciekawe według przecieków, układy Core i9 mają się różnić względem procesorów Core i7 tylko swoim maksymalnym taktowaniem. Będą to zapewne wyselekcjonowane chipy, które mogą pracować z wyższym zegarem.