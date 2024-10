Specjalna edycja Galaxy Z Fold 6 już niebawem. Wiemy co ją wyróżni

Limitowane wersje kolorystyczne smartfonów (i współczesnej elektroniki w ogóle) nie są niczym specjalnie nowym. To coś, co regularnie pojawia się na rynku - i cieszy się niesłabnącą popularnością.

Specjalna edycja smartfona Samsung Galaxy Z Fold 6 miałaby jednak pójść o krok dalej. I jeżeli plotki się potwierdzą, to będzie to coś zupełnie innego, niż tylko nowy kolor flagowego składaka od koreańskiego giganta.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition to coś więcej, niż nowa wersja kolorystyczna

Jak informuje koreańskie Financial News (a wcześniej co najmniej kilka innych źródeł), jeszcze tej jesieni na rynek ma trafić podrasowany Samsung Galaxy Z Fold 6. Specjalna edycja smartfona, według wspomnianego medium, ma trafić do sprzedaży już 25. października. I jeżeli dotychczasowe informacje się potwierdzą, to zmiany w smartfonie będą dostrzegalne gołym okiem. Urządzenie ma bowiem wyróżnić cieńszy profil urządzenia (10,6 mm), a także większe ekrany: 6,5-calowy oraz 8-calowy. Kilka tygodni temu do sieci trafiły zdjęcia, które rzekomo ilustrowały zestaw aparatów, a także nieco inne wykończenie.

Taka zmiana zapowiada się ciekawie i... nie będę ukrywał, że jest ona dość zaskakująca. Widać jednak, że Samsung nie próżnuje i chińska konkurencja dodaje mu skrzydeł. Co jednak równie istotne -- z dotychczasowych przecieków wynika, jakoby wspomniana edycja specjalna Samsunga Galaxy Z Fold 6 miała trafić przede wszystkim do Chin. Nie wiadomo, czy pojawi się gdziekolwiek indziej.