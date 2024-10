Samsung szykuje kontrowersyjną zmianę w ustawieniach smartfona. Wielu jej nie polubi

Sztuczna inteligencja drzwiami i oknami wpycha się do naszego życia. Jest już odmieniana przez wszystkie przypadki i wielu użytkowników na sam widok informacji o AI - po prostu je ignoruje. Trudno się dziwić. Nierzadko bywała ona szkolna i wykorzystywana w sposób, który budzi ogrom kontrowersji. Teraz, jak informuje serwis ETNews, ma ona trafić również do... sekcji Ustawień w smartfonach Samsunga.

Sztuczna inteligencja zadba o ustawienia naszego smartfona

Na tę chwilę nie mamy jeszcze oficjalnych zapowiedzi czy nawet przykładów związanych z działaniem opcji. Jak wynika jednak z informacji podanych przez ETNews, Samsung miałby chcieć... zastąpić typowe menu z Ustawieniami na takie wspierane przez sztuczną inteligencję. W praktyce ma to oznaczać nie mniej, nie więcej, a tyle, że użytkownicy będą mogli cieszyć się jeszcze większą wygodą -- wiele rzeczy będzie dziać się z automatu, a my nie będziemy musieli przekopywać się przez menu ustawień.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Brzmi to co najmniej mgliście i... przynajmniej dla mnie: niepokojąco. Faktem jest, że przekopywanie się przez menu z ustawieniami potrafi być kłopotliwe i uciążliwe. Ale od kiedy w ustawieniach pojawiła się opcja wyszukiwania - lwia część problemów właściwie zniknęła. Pełna automatyzacja związana z takimi rzeczami budzi sporo obaw. Póki co jednak - nie bardzo jest nad czym panikować. To wyłącznie wczesne zapowiedzi, które nie zostały nawet potwierdzone przez Samsunga. Martwić i narzekać będziemy kiedy faktycznie zostanie ona wdrożona w sposób, który nie przypadnie nam do gustu -- a co gorsza: nie będzie powrotu do klasycznego zarządzania ustawieniami smartfona.