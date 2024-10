Masz telewizor Samsunga? Czeka Cię wiele zmian: o tej nowości musisz wiedzieć!

Samsung jakiś czas temu oficjalnie poinformował, że ich interfejs One UI zmierza do telewizorów z systemem Tizen. Teraz powoli dowiaduujemy się, czego możemy się po tej aktualizacji spodziewać. Pierwsi użytkownicy już otrzymali nową wersję systemu: a co w niej?

One UI na telewizorach Samsunga. Wszystko co musisz wiedzieć o najnowszej aktualizacji

Aktualizacja z One UI na telewizorach Samsunga pojawiła się dość niespodziewanie. Jak informuje serwis SamMobile, tak wygląda cała lista zmian i nowości którą przygotował koreański gigant dla użytkowników ich telewizorów.

Odkryj nieskończone możliwości z One UI

Zanurz się w wyjątkowym doświadczeniu ekranu Samsung ze spersonalizowanymi treściami, zoptymalizowanymi grami, fitnessem i płynną łącznością dla szerokiej gamy urządzeń.

Ta aktualizacja zawiera zmiany i ulepszenia wymienione poniżej.

Dokładne zmiany mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia, kraju itp.

Niektóre ze zmienionych funkcji mogą wymagać zalogowania się na konto Samsung.

Należy aktualizować swoje urządzenie i regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji oprogramowania.

Po zainstalowaniu tej wersji systemu operacyjnego nie można jej odinstalować ani powrócić do poprzedniej wersji.

Aktualizacja systemu operacyjnego Samsung Tizen

Aktualizacja wersji systemu operacyjnego Samsung Tizen z 7 do &, w tym otwartych źródeł i nowych funkcji.

Aktualizacja silnika sieciowego z wersji 94 do 108 w Samsung Tizen OS 8.0

Ekran główny

Zaimplementowano kartę Dla Ciebie (spersonalizowane rekomendacje), kartę Na żywo i kartę Aplikacje, umożliwiając łatwy dostęp do żądanych treści i aplikacji.

Obejrzyj później

Funkcja „Obejrzyj później” została dodana do ekranu szczegółów treści, umożliwiając użytkownikom zapisywanie preferowanych treści na liście Obejrzyj później i wygodne korzystanie z nich.

Samsung Daily+

Do ekranu głównego dodano centrum usług lifestylowych, które zapewnia przydatne codzienne doświadczenia.

Wyszukiwanie

Ostatnio wyszukiwane treści i powiązane treści zostały zaimplementowane jako rekomendacje.

Multi Control

Możesz sterować wieloma urządzeniami Samsung zalogowanymi na to samo konto Samsung za pomocą tej samej klawiatury i myszy.

Workout Tracker

Po podłączeniu zegarka Galaxy Watch można monitorować dane treningowe w czasie rzeczywistym, w tym zużycie kalorii i tętno. Więcej szczegółów można znaleźć w przewodniku dostępnym na Daily+.

Ustawienia zdalne/123/Przycisk koloru

W oparciu o historię użytkowania i obecne okoliczności, mogą być dostarczane dostosowane zalecenia dotyczące kanałów i ustawień

SmartThings

Kamery loT mogą być używane za pośrednictwem aplikacji Smart Things na urządzeniach mobilnych.

Dostępność

Skrót dostępności może zmieniać kolejność opcji w zależności od częstotliwości użytkowania.

Przewodnik po programach

Projekt został zaktualizowany w celu zwiększenia wygody użytkownika, a „Samsung TV Plus” został dodany jako nowa kategoria.

Klawiatura ekranowa

Obsługiwane języki zostały rozszerzone. Funkcja przeciągania i upuszczania myszy została ulepszona, a po podłączeniu urządzenia mobilnego klawiatura wejściowa zostanie automatycznie wyświetlona na ekranie telefonu komórkowego.

Pasek gier

Interfejs paska gier został zmieniony na najnowszy projekt

Multi View

Powiększanie ekranów na żądanie. Podczas dublowania urządzenia mobilnego można używać klawiatury i myszy.

Daily Board

Dzięki Daily Board możesz ozdobić ekran pięknymi tapetami i przydatnymi widżetami - nawet gdy ekran jest wyłączony.

ConnecTime

Nowe funkcje obejmują połączenia wideo, wiadomości i udostępnianie ekranu mobilnego dla telewizora i telefonu komórkowego.

Aktualizacja zabezpieczeń

Wdrożono ulepszone środki ochrony danych.

Dużo nowych funkcji i odświezony wygląd, który przywodzi na myśl... Google TV

Jak widać: lista zmian, poprawek i aktualizacji jest naprawdę solidna. Zmiany takie jak dodanie zakładki "dla ciebie" czy spersonalizowane rekomendacje mocno przywodza na myśl Google TV. Bez wątpienia wyjdzie to telewizorom na dobre, a jako że te cieszą się ogromną popularnością wśród polskich konsumentów - to zmiany o których warto wiedzieć.