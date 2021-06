Jak szybko może tanieć gra na PS5? Za „wielki exclusive” kilka dni po premierze zapłacimy o 1/3 mniej

Nie liczę na to, że absolutnie WSZYSTKIE gry na PlayStation 5 będą taniej w tak szalonym tempie jak Ratchet i Clank: Rift Apart. Tutaj na ekspresowy spadek cen złożyło się kilka elementów: długość (umówmy się, 15 godzin dla łatwej platyny to dla zaangażowanych graczy co najwyżej weekend), a także zestawy z grą. Te oficjalne (stąd na niektórych pudełkach widać komunikat, że nie przeznaczone do sprzedaży osobno) — jak i te składane przez sprytne sieci sklepów. Ludzie wciąż chcą mieć nową konsolą, grą nie są zainteresowani — by amortyzować koszta, wyprzedają bonusy z pakietów. Wierzę jednak, że bez tego gra taniałaby w równie szybkim tempie — co by nie mówić, ani Xbox, ani PlayStation, ani PC nie miały nigdy gier trzymających ceny jak te od Nintendo. Rzućcie okiem ile kosztują tamtejsze klasyki jak Mario, Zelda czy Pokemony nawet kilka lat po premierze.

Ceny gier na PlayStation 5 szokują – zwłaszcza w Polsce, gdzie ta podwyżka — mam wrażenie — jest dużo bardziej odczuwalna niż tych dziesięć dolarów więcej, które widzą w Stanach Zjednoczonych. Dlatego – jak pisałem ostatnio, kupując nowy, zafoliowany, Returnal za niespełna 200 złotych — nie oszczędziłem na napędzie do PlayStation 5, ale dzięki temu oszczędzam na grach. Ratchet i Clank jest kolejną grą która udowadnia, że jeśli ktoś chce grać nieco taniej (bo tanio to wciąż nie jest ;) — warto zainwestować w konsolę z napędem. Życzę sobie i wam, aby kolejne premiery Sony wyglądały tak samo!

* dokładnie 41%. Liczone od sugerowanej, pełnej, ceny gry.