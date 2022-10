Rynek smartfonów przeżywa zapaść

Wygląda na to, że powoli dochodzimy do momentu, kiedy to będzie już trudno producentom wprowadzać na rynek co roku nowy model smartfona i zapewnić jego dobrą sprzedaż. W trzecim kwartale tego roku sprzedaż spadła o 9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Każdy kwartał tego roku był wyraźnie gorszy niż analogiczny w poprzednim roku i raczej nie zapowiada się aby sytuacja znacznie poprawiła się w ostatnich trzech miesiącach. W sumie 2022 rok może być jednym z najgorszych od kilkunastu lat. Przykładowo wielkość sprzedaży w 3. kwartale jest najniższa od analogicznego okresu w 2014 roku. Ten trend widać zresztą już od 2019 roku, a został załamany tylko przed po pandemiczne odbicie na początku 2021 roku.

Problemy ze sprzedażą swoich urządzeń zauważają również producenci, którzy skupiają się głównie na opróżnieniu swoich magazynów. Szczególnie przoduje w tym Samsung, któremu udało się nawet powiększyć swój udział w rynku. Możliwe było to jednak przez wprowadzenie wielu promocji i obniżek cen. Wszystko wskazuje na to, że 4. kwartał 2022 roku będzie kontynuacją tego zachowania, co może sprawić, że na okres przedświąteczny będziemy mieli bardzo dobre okazje na zakup nowego smartfona. Klienci są obecnie bardzo czuli na wzrost cen, dlatego obniżki są bardzo mile widziane. Wiele będzie jednak zależało od ogólnej sytuacji gospodarczej.

Kto jest liderem sprzedaży?

Według Canalys najwięcej smartfonów sprzedaje Samsung, który jest liderem od 3 kwartałów z udziałem w rynku na poziomie 22%. Wszystko za sprawą bardzo agresywnej polityki cenowej. Na drugim miejscu zadomowiło się Apple, które zwiększyło swój udział z 17 do 18%. Tutaj jednak najważniejszy będzie 4. kwartał bo to on tak naprawdę pokaże jak kształtuje się popyt na smartfony iPhone 14. Według szczątkowych informacji jakie do nas docierają, nie jest z nim najlepiej, w czym z pewnością nie pomaga mocny dolar i ogromne podwyżki w krajach takich jak Polska. Kolejne trzy miejsca okupują chińskie marki - Xiaomi, Oppo oraz Vivo, których sprzedaż ustatkowała się odpowiednio na poziomie 14%, 10% i 9%.

źródło: Canalys