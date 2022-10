Speedtest od Ookla podzielił się dziś z nami wynikami swojego cyklicznego (kwartalnego) raportu Speedtest Global Index, obrazującego osiągane prędkości internetu w kilkudziesięciu krajach na świecie. Sprawdźmy, jak to wygląda obecnie w naszym kraju.

Raport ten jest dość miarodajny, bo obok średnich prędkości podawane są mediany, czyli bez skrajnych, zaburzających obraz wartości.

Widać to dobrze w przypadku internetu stacjonarnego. Po lewej widzicie medianę, a po prawej średnią z wynikiem dwa razy lepszym.

W przypadku internetu mobilnego różnica nie jest tak duża, ale wynika to z tego, iż ciężko tu o jakieś daleko odbiegające wartości, zwłaszcza w górę. Trzeba by się było mocno postarać, by mocno zakrzywić ten średni wynik.

Niemniej, mediana prędkości internetu mobilnego przy pobieranych danych w Polsce w ostatnim kwartale wyniosła 40,30 mb/s, a przy wysyłanych 8,82. Z kolei mediana opóźnień to 24 ms.

Najszybsze sieci mobilne w Polsce - III kwartał 2022

III kwartał 2022 roku Operator Prędkość pobieranych danych (Mb/s) - mediana Orange 43.02 T-Mobile 40.84 Play 34.93 Plus 31.49

Jeśli chodzi o poszczególnych operatorów, najwyższe wartości przy pobieranych danych osiągali klienci Orange - 43,02 Mb/s, na drugim miejscu znalazł się T-Mobile z wynikiem 40,84 Mb/s, a dalej już z mniejszymi osiągami Play i Plus.

I kwartał 2022 roku Operator Prędkość pobieranych danych (Mb/s) - mediana T-Mobile 43.74 Orange 42.86 Play 35.84 Plus 28.10

Co ciekawe, w I kwartale tego roku kolejność na dwóch pierwszych miejscach była odwrotna, więc być może to pierwsze oznaki oferty z nielimitowanym transferem danych, udostępnionej przez T-Mobile na początku roku. Przy czym nie wyrokowałbym tu od razu pierwszych efektów przeciążenia sieci, ale specyfiką tej oferty, gdzie w najtańszej wersji mamy ograniczenie prędkości do 30 Mb/s.

Ranking przygotowany w oparciu o punktację Consistency Score, a więc odsetek badań, które kończyły się wynikiem nie mniejszym niż prędkość 5 Mb/s przy pobieranych danych i 1 Mb/s przy wysyłanych danych, nie różni się znacząco. Nadal najlepiej wypada na tym polu T-Mobile - 88,9%, dalej Orange - 84,8%, Play - 76,2% i Plus - 73,8%.

III kwartał 2022 roku Operator Prędkość pobieranych danych (Mb/s) 5G - mediana Plus 165.44 Orange 74.68 T-Mobile 63.53 Play 60.08

Badania prędkości pobieranych danych w zasięgu sieci 5G ponownie wygrywa Plus, deklasując konkurencję z wynikiem 165.44 Mb/s, czyli podobnie jak w I kwartale.

I kwartał 2022 roku Operator Prędkość pobieranych danych (Mb/s) 5G - mediana Plus 167.37 Orange 65.68 T-Mobile 63.12 Play 59.25

Z kolei Orange może pochwalić się znacząco lepszą medianą niż na początku roku - 74.68 Mb/s, wynik o 10 Mb/s lepszy.

Najszybsze smartfony w Polsce - III kwartał 2022

III kwartał 2022 roku Model smartfona Producent Prędkość pobieranych danych (Mb/s) - mediana Prędkość wysyłanych danych (Mb/s) - mediana Opóźnienie - mediana iPhone 13 Pro Max Apple 71.72 13.02 26 Redmi K40 5G Xiaomi 70.63 12.15 28 iPhone 13 Pro Apple 70.38 12.69 26 iPhone 13 mini Apple 69.79 12.32 26 iPhone 13 Apple 68.35 12.06 26

Przechodzimy już do tytułowych danych, czyli TOP 5 smartfonów, na których w III kwartale osiągane najlepsze wyniki pomiarów. Wygrywa tu iPhone 13 Pro Max, który awansował na lidera z trzeciego miejsca, na drugim miejscu mamy awans w rankingu z miejsca czwartego - Redmi K40 5G, a podium zamyka iPhone 13 Pro, awans z piątego miejsca.

I kwartał 2022 roku Model smartfona Producent Prędkość pobieranych danych (Mb/s) - mediana Prędkość wysyłanych danych (Mb/s) - mediana Opóźnienie - mediana Galaxy S22 Ultra Samsung 76.48 14.74 25 iPhone 13 mini Apple 75.64 11.01 25 iPhone 13 Pro Max Apple 75.49 12.25 25 Redmi K40 5G Xiaomi 74.40 13.17 27 iPhone 13 Pro Apple 72.97 11.27 25

W I kwartale tego roku zwycięzcą okazał się Samsung Galaxy S22 Ultra, który jednak w ostatnim kwartale wypadł ze stawki.

Stock Image from Depositphotos.

Źródło: Speedtest od Ookla