SpaceX udowadnia, kto rządzi w kosmosie. Czy konkurencja ma w ogóle jakieś szanse?

Podczas gdy cały świat, dosłownie cały świat, w pędzie pracuje nad własnymi rakietami wielokrotnego użytku, firma Elona Muska, nieprzerwanie idzie do przodu. Tym razem nadzieję na kolejny, wielki sukces rozpala Super Heavy, pierwszy stopień ciężkiej rakiety SpaceX.

SpaceX udowadnia, kto rządzi w kosmosie. Super Heavy rozpala nadzieję na sukces

Zaledwie wczoraj rano czasu amerykańskiego, w bazie firmy (Starbase) w Teksasie, wykonano test odrzutu, który na całych osiem sekund, okrył wszystko wokół charakterystycznym blaskiem o pomarańczowym kolorze. To był właśnie pierwszy stopień o nazwie Super Heavy, który już raz sięgnął do krawędzi kosmosu.

Oznacza to, że pierwszy raz sprawdzono działanie odrzutu technologii, która już miała okazję udowodnić swoją wartość, lecz wymaga teraz dalszych szlifów. Przedsmak tego, do czego będzie całość w przyszłości zdolna, miał świat okazję podziwiać niecałe trzy miesiące temu. To wtedy ogromna rakieta Starship, została wyniesiona na dziewięć minut, po czym z powodów technicznych się rozpadła, tworząc niezapomniany spektakl z odłamków spalających się w atmosferze.

Widok rozłączenia Super Heavy i Satarshipa w trakcie siódmego testu; SpaceX

Sukces wczorajszego "startu na sucho" zbliża firmę do już dziewiątego testu ciężkiej rakiety Starship, która ma wystartować z Super Heavy. Co więcej, będzie to dokładnie ten pierwszy stopień, który z sukcesem powrócił przy okazji siódmego testu. Jak podała firma, nie każdy z elementów miał okazję się sprawdzić w boju, liczba jednak i tak imponuje. Aż 29 z 33 silników odrzutowych Raptor, to te same, które wzięły udział w siódmym starcie. Firma daje znać w ten sposób, że jest na świetnej drodze do osiągnięcia wymarzonego celu stworzenia rakiety wielokrotnego użycia, w której nie będzie potrzeby czegoś wymieniać.

Jako że Falcon 9 wykonał już 426 startów tam i z powrotem, można śmiało powiedzieć, że inżynierowie SpaceX mają podstawy ku zakończeniu tego zadania z powodzeniem.

Źródło: ArsTechnica