SpaceX wykonał historyczną misję. To pierwsze takie wydarzenie

W historycznym locie SpaceX po raz pierwszy wysłało ludzi na orbitę polarną, pozwalając im okrążyć Ziemię nad jej najbardziej odległymi regionami. Misja Fram2 wystartowała 1 kwietnia o godzinie 3:46 czasu polskiego z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego na Florydzie. Rakieta Falcon 9 wyniosła kapsułę Crew Dragon "Resilience" z czterema astronautami na pokładzie.

SpaceX realizuje pierwszą taką misję w historii

Zaledwie 2,5 minuty po starcie pierwszy stopień rakiety Falcon 9 wyłączył swoje silniki, oddzielił się i wylądował na autonomicznej platformie "Just Read the Instructions" na Oceanie Atlantyckim. Tymczasem drugi stopień kontynuował lot, a po 10 minutach kapsuła Resilience oddzieliła się i rozpoczęła niezależny lot na orbicie polarnej.

Przez kolejne 3 do 5 dni załoga będzie obserwować bieguny z perspektywy, z której żaden człowiek dotychczas nie miał okazji. Po zakończeniu misji Resilience powróci na Ziemię, lądując w Oceanie Spokojnym. Będzie to pierwsze takie wodowanie w historii misji SpaceX.

Głównym celem misji jest przeprowadzenie 22 eksperymentów naukowych, w tym pierwszej próby uprawy grzybów w przestrzeni kosmicznej oraz pierwszego w historii przechwycenia promieni rentgenowskich ciała ludzkiego w warunkach mikrograwitacji. Badane będą także skutki nieważkości na układ mięśniowo-szkieletowy człowieka.

Dowódcą Fram2 jest Chun Wang z Malty, a towarzyszą mu Jannicke Mikkelsen z Norwegii (dowódca pojazdu), Rabea Rogge z Niemiec (pilot) oraz Eric Phillips z Australii (specjalista misji i lekarz pokładowy). Cała załoga składa się z debiutantów.

Nazwa Fram2 nawiązuje do norweskiego statku Fram, który na przełomie XIX i XX wieku eksplorował Arktykę i Antarktydę. Współczesna misja podtrzymuje ducha odkrywania, przekraczając kolejne granice możliwości ludzkiej eksploracji kosmosu.

Jest to już 17. misja załogowa SpaceX i 6. realizowana dla prywatnych klientów. Resilience, statek biorący udział w misji, ma na swoim koncie m.in. pierwszą operacyjną misję SpaceX dla NASA (Crew-1) oraz prywatne loty Inspiration4 i Polaris Dawn. Co więcej, Fram2 wystartowała zaledwie 17 dni po Crew-10, co sprawia, że jest to najkrótszy odstępie między dwoma misjami SpaceX w historii.