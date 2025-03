Kolejny biznes Muska zagrożony? Rywal SpaceX świętuje kolejny sukces

Sielanka SpaceX trwa. Czy to się komuś podoba, czy nie, fakty są niezaprzeczalne, że to właśnie ta firma dominuje w zakresie niektórych usług. Nie bez powodu tysiące satelitów lata nad naszymi głowami, a wiele firm korzysta z Falcona 9. Jednakże konkurencja nie śpi i powoli rośnie w siłę, zupełnie jak ta z Nowej Zelandii.

Rywal SpaceX świętuje kolejny sukces. Apetyt rośnie coraz bardziej

Kłopoty Elona Muska to powód do radości. Nie dla niego oczywiście, lecz dla takich firm jak Rocket Lab. Konkurencja SpaceX w dziedzinie lotów kosmicznych, właśnie świętuje przeprowadzenie trzeciej misji w ciągu zaledwie dwóch tygodni. Start odbył się z kompleksu Launch Complex 1 na Półwyspie Mahia w Nowej Zelandii. Rakieta Electron wyniosła na orbitę 8 satelitów niemieckiej firmy, zajmującej się wykrywaniem pożarów OroraTech.

To osiągnięcie podkreśla zdolność Rocket Lab do szybkiego przeprowadzania kolejnych misji, co jest kluczowe w dynamicznie rozwijającym się sektorze komercyjnych lotów kosmicznych. Firma konsekwentnie zwiększa częstotliwość startów, umacniając swoją pozycję na rynku. Naturalnie wciąż ma jeszcze wiele do udowodnienia nim dorówna SpaceX, lecz można to ze spokojem odebrać jako kolejny sygnał coraz bardziej zaciętego, globalnego wyścigu.

Rocket Lab specjalizuje się w wynoszeniu na orbitę małych satelitów, co jest istotne dla firm i instytucji potrzebujących szybkiego dostępu do przestrzeni kosmicznej. Ich rakieta Electron, zaprojektowana z myślą o elastyczności i efektywności kosztowej, umożliwia realizację misji na żądanie. W kontekście globalnego wyścigu kosmicznego, sukcesy Rocket Lab pokazują, że mniejsze firmy mogą skutecznie konkurować z gigantami branży.

Naturalnie apetyt będzie rósł wraz z jedzeniem, a sama firma rozwija się coraz prężniej. Dowodem ostatecznym będzie start silniejsze rakiety z portfolio, Neutrona. Jej debiutancki start ma się odbyć jeszcze w tym roku z kompleksu w Virigini.

Źródło: DigitalTrends