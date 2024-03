Starship - lot testowy nr 3 już dzisiaj. Wiemy gdzie go obejrzeć

SpaceX oficjalnie potwierdziło, że dzisiaj tandem Starship+SuperHeavy ponownie wzniesie się w powietrze. Lot testowy nr 3 to sporo wprowadzonych poprawek i nowy plan, który przewiduje uruchomienie silników na orbicie i wodowanie w Oceanie Indyjskim.

Starship powinien wystartować po 13:00

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, to właśnie dzisiaj ma odbyć się trzeci testowy lot największej rakiety świata, czyli tandemu Starship+SuperHeavy. Od samego rana (a w zasadzie nocy) trwają już przygotowania w bazie SpaceX w Teksasie, gdzie statek oznaczony numerem SN28 oraz booster SuperHeavy są już tankowane i przygotowywane do lotu. Okienko startowe otwiera się o 7:00 rano czasu lokalnego, czyli o 13:00 czasu polskiego, a jego długość to 110 minut. Jest więc duża szansa, że Starship dzisiaj faktycznie poleci, bo nawet w razie pojawienia się problemów, będzie czas aby je rozwiązać.

Transmisję z tego wydarzenia można obserwować oczywiście w serwisie X (wcześniej Twitter). Powinna wystartować na około pół godziny przed faktycznym startem, wiec już około 12:30. Na YouTube można znaleźć też niezależne transmisje z takich kanałów jak EverydayAstronaut czy NASASpaceFlight, które dysponują własnymi kamerami i relacjonują to co dzieje się w Boca Chica już od kilku godzin. Póki co wszystko zdaje się przebiegać zgodnie z planem, więc ustawcie sobie przypomnienie na 13:00.

Spore zmiany podczas trzeciej misji

SpaceX szczyci się swoim iteracyjnym podejście do budowy Starshipa i zmianami jakie wprowadza w każdej kolejnej wersji statku. Tym razem również ich nie zabrakło, a do najważniejszych należy chociażby elektryczne sterowanie silnikami (zamiast hydraulicznego), szybsze tankowanie statku oraz boostera czy wreszcie otwierany właz, którym w przyszłości będą wysyłane na orbitę satelity systemu Starlink. Test tego włazu ma się odbyć również dzisiaj, podobnie jak test przepompowania paliwa między zbiornikami i ponownego uruchomienia silników w warunkach mikrograwitacji. Z tego względu zmienił się też profil lotu. Starship nie poleci już w stronę Hawajów, a zaliczy wodowanie znacznie szybciej, w Oceanie Indyjskim na wysokości Australii.