SpaceX ostro o regulacjach. To odpowiedź na kolejne opóźnienie Starshipa

SpaceX nie kryje rozgoryczenia całym systemem procedur, przez które co rusz musi przejść ich rakieta przed każdym startem. Zwracają uwagę, że może to wpłynąć na przesunięcie terminów wspólnych misji z NASA.

SpaceX, firma Elona Musk, znana z dynamicznego podejścia do eksploracji kosmosu, napotyka obecnie poważne trudności związane z regulacjami prawnymi, które opóźniają kolejne testy ich ciężkiej rakiety Starship. Misje orbitalne są ściśle regulowane przez Federalną Administrację Lotnictwa (FAA), która wymaga, aby każda firma uzyskała licencję na start, zgodną z lokalnym i środowiskowym prawem. W przypadku testów Starship, które wymagają częstych modyfikacji sprzętu i celów misji, SpaceX musi przed każdym lotem uzyskać zmodyfikowaną licencję od FAA, co prowadzi do znaczących opóźnień.

Starship gotowy do lotu. Pozwoleń brak

Starship już sierpniu był gotowy do swojego piątego i najbardziej ambitnego dotąd lotu. Dowiedzieli się jednak, że zmodyfikowana licencja na start może zostać wydana dopiero w listopadzie. Jednym z powodów tak długiego oczekiwania są dodatkowe analizy środowiskowe, dotyczące m.in. efektów sonicznych wywoływanych przez rakietę oraz systemu wodnego, który ma rozpraszać ciepło i dźwięk podczas startu. SpaceX wyraziło niezadowolenie z tego, że analiza ta była już wcześniej przeprowadzana, a obecne opóźnienia wynikają ze „zbędnych analiz środowiskowych”, które nie mają realnego wpływu na bezpieczeństwo czy środowisko.

SpaceX otwarcie krytykuje również fakt, że licencje są udzielane na podstawie każdej misji z osobna, co spowalnia tempo ich programu testowego. Firma twierdzi, że kolejne misje są odraczane z powodów proceduralnych, a nie z powodu rzeczywistych obaw o bezpieczeństwo. Co więcej, dalsze opóźnienia w testach Starshipa mogą wpłynąć na harmonogram współpracy z NASA i to mowa o tak ważnym programie jak Artemis.

Z jednej strony rozgoryczenie SpaceX jest zrozumiałe, z drugiej zadaniem FAA jest dbanie o bezpieczeństwo przelotów i sprawdzenie, by wszystko odbyło się z minimalnym zagrożeniem dla pracowników i środowiska. Warto wziąć również pod uwagę fakt, że nadchodzący test jest wyjątkowy. SpaceX planuje uchwycenie ogromnego boostera Super Heavy w powietrzu za pomocą mechanicznych ramion, co byłoby pierwszym takim manewrem w historii lotów kosmicznych.

Test piątego lotu Starshipa został zaplanowany na koniec listopada 2024.

Grafika: SpaceX