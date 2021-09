Starlink trafi wreszcie do pierwszych klientów w Polsce

Starlink rusza w Polsce

Pierwsi chętni w Polsce dostają informacje, że jest już dostępna ograniczona liczba terminali systemu Starlink, które wkrótce trafią do użytkowników. Chętni mogli zapisywać się na usługę już na początku 2021 roku, wystarczyło wpłacić depozyt w wysokości 449 PLN. Teraz wystarczy dopłacić nieco ponad 2000 PLN za sprzęt oraz dostawę i już wkrótce będzie można się cieszyć szybkim Internetem niemal w każdym zakątku kraju. Nie wiadomo ile dokładnie pakietów SpaceX przygotowało na Polski rynek, ale trudno też oczekiwać aby chętnych było wielu. Mimo wszystko 449 PLN miesięcznie to nadal całkiem sporo, a w Polsce mamy całkiem niezły dostęp do światłowodów oraz internetu bezprzewodowego w ramach sieci 4G/5G.

Oczywiście trzeba też wziąć poprawkę na to, że Starlink nadal jest w fazie testów beta i usługa nie jest w 100% niezawodna, a do tego potrzebuje sporo wolnej przestrzeni, aby antena miała czysty widok na niebo. W rezultacie chętnych pewnie nie będzie zbyt wielu, ale za kilka tygodni można spodziewać się pierwszych testów tego rozwiązania na terenie naszego kraju. SpaceX w tej chwili obiecuje transfery rzędu 50-150 Mbps, ale docelowo prędkości mogą dochodzić nawet do 1 Gbps, a opóźnienia maja spaść nawet do 20 ms. To jednak jeszcze śpiew przyszłości. Nie jest też wykluczone, że za kilka lat terminale będą tańsze, bo SpaceX intensywnie pracuje nad obniżeniem kosztów.

Jutro nad ranem polecą kolejne Starlinki

Przy okazji warto też wspomnieć, że już jutro nad ranem (5:55 czasu polskiego) z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych wystartuje kolejny pakiet satelitów systemu Starlink. Po ponad trzymiesięcznej przerwie SpaceX wyśle na orbitę nowe modele swoich satelitów (V1.5) wyposażonych w lasery pozwalające na wzajemną komunikację, tak jak w przypadku światłowodu. Tego typu satelity będą stosowane głównie w okolicach biegunów oraz nad ocenami, gdzie znacznie trudniej o stacje bazowe niż nad lądem.